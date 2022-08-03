Уничтожение памятника освободителям Риги простить нельзя. Это результат команды Запада

После сноса памятника освободителям Риги, который санкционировал Сейм Латвии, мемориал уничтожат. Об этом сообщил мэр Риги Олег Буров. Россия уже предлагала забрать памятник, но получила отказ. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что разговор с государствами, где так избавляются от истории, должен быть коротким.

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Латвия решила уничтожить памятник по указанию Запада

Такое решение — результат команды, данной из-за бугра. В Латвии ее свято выполняют, причем делают это искренне. Идет реконструкция нашей истории, ее дискредитация. Это специальное мероприятие по формированию негативной повестки, чтобы показать всему миру, что все, что было ценным для нас, для мирового сообщества ценности не представляет.

Нужно принимать решения по этим людям и странам, которые в отношении нас ведут себя подобным образом. Пусть им помогают те, кто дает команды. Они очень сильно ошибаются, если считают, что после принятия в НАТО и ЕС их и дальше будут содержать. Для НАТО это всего лишь плацдарм, с которого в случае необходимости может быть дан старт бронетехники, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов, в том числе с учетом концепции глобального молниеносного удара. Американцы анонсировали ее еще пять лет назад, а сейчас просто перестали об этом говорить. Ведь они готовы.

Наказание для стран-марионеток Запада

Что же касается таких стран, как Латвия, это марионеточные государства. Им надо отвечать максимально жестко. И вопрос здесь не в художественной ценности памятника. Вопрос в другом: когда-то на народные деньги проживающие там люди ставили мемориалы в память об освобождении от фашизма. И сегодня такие вещи не должны прощаться и забываться. Считаю, что это должно быть как минимум возбуждено уголовное дело, как максимум должны быть серьезные правовые меры. Например, экономические. Пора заканчивать с этим соглашательством.

Я прихожу к выводу, что американцы, судя по тому, что произошло с Тайванем, не знают ни здравого смысла, ни порядочности, ни морали. С ними нельзя договариваться. И мы должны быть сегодня готовы. Они начали новую новую провокацию ситуации между Арменией и Азербайджаном. В ближайшее время начнет разгораться Приднестровье. Они усугубили ситуацию в Сирии, сейчас они начали наказывать Китай.

У китайцев есть одно спасение — Россия. Если они будут правильно вести себя с Россией и решать вопросы по-настоящему, а не по-восточному. <...> У нас есть территория, люди, вооруженные силы, которые учатся и перевооружаются, есть ресурсы. Мы в состоянии все восстановить и сделать. Мы абсолютно самодостаточны, субъектны и суверенны. Франц Клинцевич.

Осенью в Европе будет дурдом. Людей сотрут с государственных должностей. Будут проситься: «Россияне, помогите, мы же вместе!» Я в этом не сомневаюсь! Но спасти памятники в Прибалтике уже не получится. Не дадут. Сегодня там понимают, что отдать и тем самым сохранить, это означает проиграть. Их задача — демонтировать, растереть в порошок, поставить клумбу, а потом показать это на весь мир.