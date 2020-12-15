Команда разрушения. Байден дал американцам обещания, выполнить которые будет сложно

Джо Байден озвучил свои первоочередные задачи на посту президента США. Среди них оказались борьба с пандемией COVID-19, вакцинация населения и восстановление экономики страны. Эксперты считают, что у нового президента возникнут проблемы с их исполнением.

Новый президент США поделился основными задачами Белого дома и отметил, что займется ими «безотлагательно».

«Справиться с пандемией, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам», — выделил Байден главные цели своей администрации.

Помимо этого, он подчеркнул, что планируется восстановить экономику страны в целом.

Стоит ждать сложностей

Политолог Эндрю Корыбко считает, что у Байдена могут возникнуть проблемы с реализацией некоторых из его планов, если демократы не получат контроль над Сенатом на выборах в Джорджии в следующем месяце. Результат этих выборов во многом определит успех его внутренних планов.

«В случае проигрыша демократов маловероятно, что республиканцы — даже продемократические — поддержат его видение ситуации», — сказал эксперт.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян придерживается схожей позиции. По его словам, команда Байдена довольно дилетантская и заточена не на решение проблем, а на разрушение.

Он сейчас получит абсолютно разорванную политически, экономически, социально и ментально страну. Никаких чудес здесь не будет Рафаэль Ордуханян политолог-американист.

Лица разные — обещания те же

При этом Байден, как и Трамп в свое время, не брезгует популистскими обещаниями. По мнению Корыбко, своими высказываниями новый президент пытается апеллировать к как можно большему числу разнообразных демократов. Он дает амбициозные обещания, которые, скорее всего, не выполнит полностью. Этим обычно грешит каждый избранный президент. Байден в этом отношении ничем не отличается от своих предшественников.

Ордуханян подчеркнул , что стоит ожидать историй про «китайский след». Последние четыре года против Трампа разыгрывалась тема с «русским следом», а теперь республиканцы попытаются провернуть подобное против Байдена, но с Китаем.

Суть остается одна, но прилагательные меняются. Сначала был русским след, а теперь будет китайский. Консервативная повестка сменится либеральной, а страна так и продолжит рушиться.

«Чего в таких условиях можно добиться? А простые американцы так и буду оставаться без новых рабочих мест и продолжат страдать от уличного беспредела», — отметил политолог.

Долой старые законы

А вот в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что Байден поспешит отменить законы и решения Трампа. Ордуханян уверен: опять будет инициирована «Обамакэр». Речь идет о реформе здравоохранения и защиты пациентов в США, принятая Обамой в 2010 году. С момента прихода Трампа к власти ее пытались отменить, а теперь республиканцы через суд решают вопрос конституционности данной реформы.

Ожидается, что Байден вернет колоссальные вливания в социальные программы США, направленные на помощь разными этническим меньшинствам. Трамп в свое время эти расходы сократил.

Корыбко полагает, что команда Байдена сосредоточится на иммиграции, торговле и здравоохранении. Пока сложно сказать, как именно президент будет отменять законы Трампа и чем их заменит. Если ему удастся провести амнистию в отношении примерно 11–21 миллиона нелегальных иммигрантов, то для США это ничем хорошим не закончится.