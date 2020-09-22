Команда из 12 футболистов. Почему Абрамовича заподозрили в тайной покупке конкурентов «Челси»

По данным издания, миллиардер приобретал права на владение футболистами через свою офшорную компанию Leiston Holdings. Организация использовала практику TPO (third-party ownership — «владение третьей стороной»). Это означает, что инвесторы приобретают долю будущей трансферной стоимости футболиста у клубов, которым нужны деньги.

TPO запрещена в Английской премьер-лиге с 2008 года. С 2015-го эту практику запретила и Международная федерация футбола (FIFA).

Согласно информации Би-би-си, подобную сделку Абрамович провел в отношении перуанского футболиста Андре Каррильо. Девять лет назад Leiston Holdings предоставила португальскому клубу «Спортинг» один миллион евро, чтобы помочь выкупить игрока у «Альянса Лима». Футболист дважды играл против «Челси» в Лиге чемпионов в 2014 году в составе лиссабонского «Спортинга». Это значит, что на поле в этот момент находились 12 игроков Абрамовича: состав «Челси» и еще Каррильо.

«Я не думаю, что владелец футбольного клуба может иметь право владеть игроками других футбольных клубов. Именно поэтому стороннее владение запрещено», — заявил экс-президент Футбольной ассоциации Англии Дэвид Трисман.

Представительница миллиардера сообщила Би-би-си, что сделки с участием офшорной компании Абрамовича «относятся к периоду до того, как FIFA изменила свои правила».

«Тот факт, что транзакции могли быть конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или иным образом нарушали действующие на тот момент правила или положения. <…> Тот факт, что мы не осведомлены об этой проблеме, подтверждает, что правонарушений не было, поскольку не было предпринято никаких действий», — заявила представительница россиянина.

На Leiston Holdings СМИ обратили внимание, так как четыре года назад один из банков составил отчет о подозрительных переводах, а в документе упомянули Абрамовича. Речь шла о более чем одном миллиарде долларов «подозрительных выплат с участием офшорных компаний». При этом многие из них, согласно данным журналистов, принадлежат именно российскому бизнесмену.

Среди транзакций числится серия из девяти переводов от одной из кипрских компаний. Эти деньги поделили между еще четырьмя организациями. В результате всех этих действий 156 миллионов долларов попали на счет Leiston Holdings. По информации Би-би-си, Роману Абрамовичу принадлежат и Leiston, и кипрская компания.