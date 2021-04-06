Статья, по которой будут судить блогера Эдварда Била, зависит от состояние главной пострадавшей — Марии Артемовой. Она сейчас находится в больнице. Ее супруг 5 апреля рассказал «360», что она вышла из комы. Позднее он исправился и объяснил другим СМИ, что жена еще не полностью вышла из этого состояния. Мы решили разобраться, как происходит процесс.

В результате аварии с участием Эдварда Била серьезно пострадала водитель Volkswagen Роlо Мария Артемова. Бил летел на большой скорости, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. Артемову увезли в больницу в тяжелом состоянии. Она все еще в реанимации, но врачи отмечают некоторые улучшения, сказал ее супруг Константин.

«Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что все хорошо и она завтра уже пойдет на работу, но все идет получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», — сказал мужчина.

Позднее в разговоре с журналистами Lifе Shоt Константин уточнил, что «до конца из комы она еще не вышла» и находится в «самой легкой стадии комы». Telegram-канал «112» тоже пообщался с мужчиной и узнал, что супруга Константина «частично находится в коме».

В медицине действительно есть разделение степеней комы. Вне зависимости от них, это всегда угрожающее жизни состояние угнетения центральной нервной системы.

Четыре степени комы

Кома может развиваться почти мгновенно, быстро (от нескольких минут до одного-трех часов) и постепенно (в течение нескольких часов или дней).

Всего у комы есть четыре степени. В беседе с «360» врач — анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев объяснил, что первые три определяют, насколько человек может реагировать на окружающую среду и насколько глубоко угнетена центральная нервная система.

Если кома первого типа, то пациент просто спит. Если его пытаться разбудить, он даже сможет выполнять простейшие движения и глотать воду.

Вторая степень сложнее — тогда человек почти ни на что не реагирует, кроме сильной боли. Также во второй степени у пациента может нарушиться дыхание.

Третья степень — человек вообще никак не реагирует, может не быть даже реакции зрачков на свет.

По словам Патрикеева, некоторые специалисты выделяют еще четвертую стадию. Она называется «запредельная кома» и означает «практически смерть».

Обычно у людей возможны только три вида комы. Причем это состояние не «перепрыгивает». Все происходит постепенно. Сначала первая, потом вторая, а потом уже третья. Скачков между степенями не бывает.

Кома сама по себе легкой не бывает. Это жизнеугрожающее состояние. Кома говорит о том, что уже все достаточно плохо Александр Патрикеев.

Единого алгоритма, как врачи выводят человека из комы, нет. Все зависит от причин, почему пациент оказался в этом состоянии. Например, если у человека угнетение дыхания, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Если сердце не бьется, то в ход идут медикаменты.

Патрикеев добавил, что пациенту в коме можно помочь в зависимости от степени и ситуации. По словам специалиста, есть определенные препараты, которые воздействуют на причину возникновения комы. Если медики уберут причину, то могут помочь человеку выйти из комы. Конечно, если процесс обратим. Если он зашел слишком далеко, то врачи вряд ли что-то смогут сделать.