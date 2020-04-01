Колыбель COVID-19 освободилась от карантина. Как Ухань возвращается к жизни после двух месяцев взаперти

Режим жесткого карантина сняли в китайском Ухане в провинции Хубэй. Из-за вспышки коронавируса город был изолирован от мира чуть более двух месяцев. Ухань начинает оживать. Предприятия и общественный транспорт возобновляют свою работу. Но людей все еще просят носить маски и соблюдать дистанцию.

Ухань стал первым очагом эпидемии коронавируса в мире. C начала распространения COVID-19 в городе с населением 11 миллионов человек заболело 50 тысяч, а погибло 2,5 тысячи.

В Ухане были закрыты все рестораны, магазины, кинотеатры и другие предприятия. У въездов в город полиция установила блокпосты. Работа всего общественного транспорта была остановлена. Семьям было приказано оставаться дома.

В городе построили две временные больницы на более чем 1000 мест, а третью сделали в выставочном центре. Все это время в Ухань отправляли сотни врачей и медикаментов.

Контроль над городом решили ослабить после того, как на протяжении нескольких дней в Ухани не появлялись новые больные. Сначала правительство разрешило возобновить работу некоторых заводов и других предприятий, которые считаются необходимыми для экономики или для производства товаров повседневного спроса.

Как передает USA Today, жителям Уханя теперь разрешено ездить в другие районы Хубэй, но они не могут покинуть провинцию. Ограничения в отношении других жителей Хубэя были отменены 23 марта. Окончательные ограничения в Ухани заканчиваются 8 апреля.

В понедельник открылись от 70% до 80% магазинов в торговом центре Chuhe Hanjie в центре города. Однако, владельцы магазинов установили ограничения на количество людей, которые могли войти за раз. На входе установили дозаторы для дезинфицирующего средства для рук. У всех клиентов измеряли температуру.

Клиентов в престижном торговом центре Wuhan International Mall сотрудники приветствовали в масках и с табличкой: «Пожалуйста, постоянно носите маски. Пожалуйста, не собирайтесь толпами. Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии».

«Я так взволнована. Я хочу плакать», — сказала USA Today женщина на одной из главных торговых улиц Ухани.

Она была учительницей в восточном городе Нанкине и посещала свою семью, когда 23 января въезд в Ухань закрыли.

Автобусы и метро начали работать в субботу. Вновь открылся железнодорожный вокзал, и в город прибыли тысячи людей. Приезжие в Ухань должны сообщать, как они добирались до города и с какой целью. У постояльцев в отелях два раза в день проверяют температуру.

Многим предприятиям необходимо восстановить поток компонентов от поставщиков, прежде чем производство вернется к нормальному уровню. Некоторые ждут сотрудников, которые отправились в свои родные города на лунный новогодний праздник и оказались в сложной ситуации, когда город изолировали.

На дорогах пока мало транспорта. Большинство людей все еще боятся вируса, но Ухань постепенно начинает приходить в себя.