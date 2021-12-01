Дубай — один из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся городов на планете. Но этого властям ОАЭ мало. Еще в 2017 году они объявили, что у них есть амбиции в будущем колонизировать Марс в течение ближайших ста лет. Пока это все остается на уровне проектов, однако архитекторы уже попробовали представить, как может выглядеть настоящий марсианский город. Они хотят создать «пробную версию» такого населенного пункта.

Как построят марсианский город

Проект называется Mars Science City. Изначально планировалось, что он разместится на 176 000 квадратных метров пустыни — это сопоставимо с размером более 30 футбольных полей. Предварительная стоимость оценивается в 135 миллионов долларов. Архитекторы собираются построить настоящий прототип города, подходящего для поддержания жизни на Марсе. Потом его хотят адаптировать для эмиратской пустыни.

Архитекторам перед началом строительства придется решить многие вопросы, чтобы сделать негостеприимную среду условного Марса пригодной для проживания. На этой планете нет магнитного поля, кроме того, на ее поверхности очень холодно: средняя температура составляет примерно -63 градуса. Давление воздуха там слишком низкое, и это опасно для человека.

Источник фото: SFR Recruitment Solutions / Twitter

Ученые рассказали, как они планируют решить все эти насущные проблемы. Чтобы атмосферные условия не были настолько неприемлемыми для человека, в городе собираются построить биодома, покрытые прозрачной полиэтиленовой мембраной. Внутри образуется своеобразная капсула, которая будет заполняться кислородом. Когда население условного Марса начнет увеличиваться, такие биодома станут объединять. Получатся марсианские деревни и целые закольцованные города.

Поддерживать комфортную для человека температуру будут при помощи солнечной энергии. «Поскольку на Марсе очень мало атмосферы, теплопередача будет очень низкой, а это означает, что воздух внутри куполов не будет охлаждаться так быстро, как на Земле», — говорят ученые.

Здания собираются печатать на 3D-принтере с использованием марсианской почвы. Комнаты в таких домах уйдут под землю примерно на 20 футов, чтобы укрыть людей от вредной радиации. Поскольку гравитация на Марсе тоже совсем иная, это дает новые просторы для фантазии архитекторов. Например, колонны в зданиях н Марсе могут быт тоньше и длиннее.

Марсианская миссия ОАЭ

Пока все это будет реализовано в земных условиях. В пустыне возле Дубая не нужно будет создавать давление в куполах или заполнять их кислородом. Печатать здания на 3D-принтере придется из песка пустыни, а не из марсианской почвы. Однако некоторые космические идеи можно будет воплотить — например, водяные люки вместо окон.

Точной информации о том, когда именно начнется строительство, нет. Однако уже начались исследования, которые позволят точно определить затраты бюджета на создание марсианского города посреди пустыни.

Mars Science City является лишь частью амбициозной космической программы, запланированной Космическим центром Мохаммеда бин Рашида в Дубае. В прошлом у он отправил своего первого астронавта в космос, а летом текущего года запустит зонд на Марс.