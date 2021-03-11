Коллекторы перешли на личности. Севердвинский захватчик пошел на преступление после угроз жене и дочке

В Северодвинске Архангельской области мужчина с обрезом взял в заложницы сотрудницу офиса микрозаймов. Он требовал списать его долг и наказать контору за клевету на его родственников. Захватчик уже сдался полиции, никто не пострадал.

Захватчиком оказался 54-летний Александр К., несколько лет назад мужчина взял около 600 тысяч рублей в местной организации по предоставлению микрозаймов «Деньги в руки». Выплатить долг вовремя он не смог, по некоторым данным, в последние годы проценты за него выплачивала бывшая жена.

Сейчас он уже сдался полиции, заложница не пострадала. Ранее правоохранители собирались брать организацию микрозаймов, где заперся мужчина, штурмом.

На захватчика завели уголовное дело.

Загнали в угол

Тем не менее в фирме решили «поднажать» на должника — и начали распространять оскорбительные сведения о его семье и близких. Журналистам из Life shot удалось связаться с мужчиной до того, как он сдался полиции. Захватчик рассказал о том, что коллекторы «прессовали» его близких и даже практически посторонних ему людей.

«Представьте, что одного педофилом выставили — или как его там, который за людьми подглядывает, мастурбирует. В интернете выставили. Другую выставили проституткой с лобковыми вшами, в таком духе», — объяснил он.

Действительно, в социальных сетях можно увидеть объявления такого рода о семье мужчины, контакты его детей выкладывали на сайтах для взрослых.

Также Александр рассказал, что с ним самим коллекторы не связывались, а работали — и угрожали — только его окружению.

«У меня жена бывшая якобы ворует в магазине и не платит кредит, хотя у нее ни одной просрочки за всю жизнь. Они же мне-то не звонят, все это лепят в интернете, выставляют на публичное [обозрение]», — заключил он.

Мужчина также заявлял, что не собирается причинять вреда заложнице, а отпустить ее обещал при выполнении нескольких условий. Первым из них было вызвать на место директора кредитной организации, чтобы он принес извинения за методы работы компании. По другим данным, мужчина требовал, чтобы коллекторам запретили связываться с ним или его родными, а саму компанию наказали за то, что на него натравили взыскателей.

Telegram-канал Mash сообщал о том, что компания готовила бумаги для списания долга, ликвидируют ли кредит мужчине теперь, когда его задержали, неизвестно. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что у захватчика не было долгов, которые можно было взыскать через суд.

Супруга брата задержанного рассказала «360», что он хороший человек, но его «загнали в угол угрозами и позором его семье». Из другого источника «360» стало известно, что он служил в горячих точках.

По данным Telegram-канала Life shot ранее на захватчика уже заводили уголовные дела: в 2017 он угрожал убийством мастеру цеха на одном из-заводов, а в 2018 ударил мужчину цепью по голове и тоже угрожал лишить его жизни. Кроме того, мужчина якобы несколько раз кодировался от алкогольной зависимости.