Коллекторы и Милонов накопили претензии друг к другу. Но исход этой битвы предопределен

Коллекторы подали жалобу на Виталия Милонова в Следственный комитет. Они посчитали его слова в свой адрес оскорбительными и возбуждающими ненависть. Политик уверен, что деятельность коллекторов бесчеловечна, а многие россияне думают так же. В конфликте увидели попытку привлечь к себе внимание.

Коллекторы из Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. Им не понравились его слова о «нелюдях» и «паразитах». Коллекторы посчитали, что парламентарий уже не первый раз допускает оскорбления в их адрес. Члены организации уверены, что его высказывания возбуждают ненависть.

В прошлом году на программе «Звезды сошлись» на НТВ Милонов назвал коллекторов «нелюдьми». Депутат также отметил, что отнимал бы у них паспорта, лишал пенсий и половой принадлежности.

Милонов также назвал коллекторов «сволочами», «негодяями» и «гаденышами». НАПКА обратилась к экспертам, чтобы провести лингвистическую и социологическую экспертизы высказываний парламентария. Выяснилось, что в его словах были признаки унижения достоинства и оскорбления коллекторов.

Сам же политик считает, что письмо в СК — это попытка надавить на него, написал РБК. Он расценивает этот шаг как форму запугивания. В то же время депутат посчитал, что институт коллекторов не должен существовать в том виде, в котором он есть сейчас.

Попытка привлечь внимание

Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств настаивают на том, что высказывания депутата подпадают под статью 282 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до шести лет.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, ранее организации, которых депутат упоминал в своих выступлениях схожим образом, пытались подавать на него в суд. Вот только про них никто уже не помнит, а Милонов на слуху.

Нужно же себя показать, напомнить, что он есть. Всегда вспоминается по многочисленным письмам трудящихся Эльман Мехтиев.

Мехтиев отметил, что по закону Следственный комитет должен заниматься привлечением человека с иммунитетом к ответственности. А в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом решение принимается лично председателем СК.

«Мы считаем, что есть состав, но есть он там или нет, будет решать в соответствии с законом СК. От СК получили ответ о пересылке нашего обращения в другие правоохранительные инстанции, но окончательного ответа мы не получили», — сказал Мехтиев.

Коллекторы замещают государство

Виталий Милонов объяснил, что критикует деятельность коллекторов, поскольку считает ее бесчеловечной, жестокой и немилосердной.

«Они присваивают функцию государства, поскольку только государство должно наказывать и применять какие-то меры воздействия. А они частные люди, к тому же бесчестные. Они не имеют права кому-то угрожать и принуждать», — добавил политик.

По его словам, для тех, кто залез в долги, есть суды и службы судебных приставов. Если же они не справляются, то необходима реформа, но нанимать коллекторов аморально.

Депутат также считает, что деятельность коллекторов по отношению к обычным людям стоит ликвидировать. Но сам институт может быть задействован в корпоративных спорах, когда фирмы заняли друг у друга много денег.

«Я ненавижу коллекторов, потому что действия коллекторов возбуждают к ним ненависть. <…> Они могут писать сколько угодно, но это точка зрения всех россиян. Чувство глубокого презрения и ненависти к коллекторам и не только от тех, кто должник, а просто от любого человека», — заключил Милонов.

Могут ли привлечь?

По мнению специалистов, у ассоциации были все основания для подачи жалобы в СК. По мнению юриста и старшего преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова, в высказываниях политика есть негативная окраска, но неизвестно, понесет ли он за это ответственность.

«Милонов настолько самостоятельный, что вряд ли ему что-то будет. Это его стиль, другого ожидать не придется», — добавил юрист.

Ранее политик предлагал повысить для певицы Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина налоги. По его мнению, полученные средства нужно направить на помощь бедным.