Как нешаблонно поздравить коллег и близких с Новым годом. Никакого упоминания пандемии

Новый год близко, а это значит, что пора готовить не только подарки, но и праздничные пожелания для коллег, начальства и близких людей. Психологи и эксперты по этикету рассказали, как лучше поздравлять с Новым годом разные категории людей и на какие подарки стоит обратить внимание.

Коллеги и начальство

В каждой компании могут быть свои предписания для поздравлений на праздники, если же их нет, то стоит придерживаться определенных правил этикета. Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова рассказала «360», что самое главное в новогодних пожеланиях — это отказаться от шаблонов.

По ее мнению, люди не чувствуют в заезженных поздравительных четверостишьях искренности и понимают, что это не проявление внимания, а дежурное поздравление. Вместо этого в поздравительных словах стоит быть искренним с каждым конкретным человеком.

Мы не просто поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы он был более плодотворным, чем предыдущий, а добавляем какую-то информацию касательно достижений. <…> Нужно писать, отталкиваясь от того, что объединило коллег и что уже есть планы на следующий год Татьяна Баранова.

Например, если компании удалось подписать выгодное соглашение, то в поздравлении можно пожелать побольше удачных сделок в 2022 году. Читая такое сообщение, сослуживец поймет, что оно действительно адресовано ему. Что точно стоит исключить из поздравлений, так это упоминание пандемии и пожелание ее скорого окончания. Ковид приелся всем, поэтому лишний раз говорить о нем не стоит.

Такие же правила применимы и к поздравлению начальства, однако в пожеланиях стоит отказаться от излишних дифирамбов и нагромождений. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова напомнила «360», что поздравления должны быть простыми и без несвойственной сотрудникам патетики. Если же коллектив хочет сделать подарок своему начальнику на Новый год, то лучше придерживаться определенных правил.

«Подарок начальнику может быть только коллективным и небанальным. Нужно изучить вкусы и пристрастия и на этом основании выбирать. Ни в коем случае нельзя дарить так называемые подарки „близко к телу“. Например, галстук или другие предметы одежды могут дарить только близкие люди», — пояснила специалист.

Также не стоит дарить начальнику принадлежности для душа, поскольку такой сюрприз вызовет недопонимание. Психолог Марина Гладышева объяснила, что у начальства возникнут вопросы относительно причин подарка. Специалист посоветовала отказаться от алкоголя в качестве презента, так как многие предпочитают вести здоровый образ жизни.

«С едой тоже лучше быть аккуратными, потому что незнание об аллергии испортит весь подарок», — добавила психолог.

Сотрудникам также стоит отказаться от идеи индивидуального подарка от каждого, иначе это могут расценить как попытку сблизиться с начальством.

Семья и близкие

Персонифицированному поздравлению будут также рады члены семьи и близкие друзья. Татьяна Баранова напомнила, что чем меньше заезженных пожеланий счастья, здоровья и успехов в личной жизни, тем больше людям кажется, что ваше сообщение адресовано конкретно им. Например, в поздравлении можно отметить положительные изменения в жизни другого человека.

«В поздравлении брату можно напомнить о том, что он смог поменять работу. И отметить, что это хороший шаг для дальнейшего развития», — пояснила Баранова.

В пожеланиях друзьям и родственникам стоит сделать акцент на ценных и важных событиях в их жизни. По словам Барановой, поздравления для близких не должны быть обязательно красиво сформулированы. Вместо этого важен посыл и личное отношение к происходящему в жизни близких.

В непростое время пандемии друзьям и близким можно пожелать вдохновения. Психолог Гладышева объяснила это тем, что сейчас у многих нет мотивации и вкуса к жизни из-за введенных противоэпидемических ограничений. Поэтому такое пожелание на грядущий год может приободрить близкого.

«Для близкого самое лучшее — это искренние слова, искренние пожелания, признания в благодарности и важности этих людей», — заключила специалист.