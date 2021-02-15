Снежный коллапс в Москве, День святого Валентина и импичмент Трампа. Неделя в фотогалерее

Рекордные снегопады пришли в Центральную Россию. Снегом запорошило Москву и Подмосковье, а также Калужскую, Тульскую, Брянскую и другие области. Десяти человек не хватило в Сенате, чтобы вычеркнуть Дональда Трампа из политики. Японию сильно тряхнуло, но на этот раз обошлось без взрыва на АЭС.

Подробнее о событиях второй недели февраля — в фотогалерее «360».

Источник фото: РИА «Новости» / соцсети

Снегопад в Москве и Подмосковье

Снежная буря обрушилась на столичный регион в ночь на пятницу, 12 февраля. К вечеру того же дня Москва в первый раз в этом году встала в 10-балльных пробках. Множество фур застряло на МКАД и перекрыло подмосковные трассы.

Все выходные дорожные рабочие расчищали сугробы и вывозили снег с улиц. Водителей просили пересесть на общественный транспорт.

12 февраля Москва побила суточный рекорд по осадкам полувековой давности. На следующий день пал еще один рекорд.

Жители остальных регионов демонстрируют в соцсетях, что зима бывает гораздо суровее, а снег на дорогах может лежать до весны.

День святого Валентина

Несмотря на сопротивление верующих, День всех влюбленных — один из самых популярных праздников у россиян. Московская станция «Люблино» на один день стала называться «Влюблино».

Пары дарят друг другу валентинки. Самые креативные появляются в соцестях.

Маски, которые почти отменили

Власти сразу двух регионов — Удмуртии и Чечни — заявили об отмене обязательного ношения масок. В Чечне еще и открыли границы для приезжих.

Однако спустя пару дней, после критики из Роспотребнадзора и других ведомств, руководители Удмуртии передумали. А в Чечне заявили, что рекомендации по ношению масок остаются, но тех, кто без маски, штрафовать не будут.

Сенат оправдал Дональда Трампа

В американском Сенате прошли слушания по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Для признания политика виновным в подстрекательстве к мятежу не хватило 10 голосов. Если бы сенаторы утвердили обвинительное заключение, Трамп не смог бы участвовать в выборах 2024 года. Эксперты отмечают, что от политического забвения его спасла партийная солидарность.

В Японии сильное землетрясение

Около миллиона квартир остались без света из-за землетрясения магнитудой 7,3 у берегов Японии. Пострадали более ста человек.

Подземные толчки затронули префектуры Фукусима и Мияги. Прошлое сильное землетрясение на Фукусиме привело к взрыву и выбросу радиации на АЭС. Сейчас из бассейнов для отработанного топлива лишь расплескалась вода.

Наступил китайский Новый год

12 февраля в Китае и других странах Азии отмечали главный праздник — Новый год по лунному календарю. Традиционно в это время в Китае начинаются новогодние каникулы, многие едут на выходные к родным. Но уже второй год подряд из-за коронавируса жителей КНР уговаривают остаться дома.

В Петербурге один из символов города — Дворцовый мост — подсветили в честь праздника красными огнями. Каникулы там порводят около 20 тысяч китайцев.