Мусоропроводы в Подмосковье стали заменять колясочными. Это решение без минусов

Колясочные вместо мусоропроводов появятся в многоквартирных домах Подмосковья в рамках пилотного проекта. Новые помещения для хранения колясок и велосипедов до конца этого года получат жители трех домов в Клину, Мытищах и Воскресенске. Это решение сделает подъезд чище и удобнее.

Комфорт вместо мусора

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский рассказал, что идея переоборудовать мусоропроводы под колясочные возникла в качестве эксперимента в 2021 году.

«Мы провели опрос на нашем сайте — участвовали более 15 тысяч человек. Более 12,5 тысяч человек выразились за старт этой программы. Всего мы выбрали 10 домов, из них сейчас в трех дан старт этой программе», — отметил он.

Дома, в которых уже до конца года мусоропроводы заменят на колясочные, находятся в Клину, Мытищах и Воскресенске. В Мытищах работы выполняет ООО «Стартен» — заместитель гендиректора Петр Евсеев рассказал «360», что во всех подъездах уже демонтировали стволы мусоропроводов — вместо них в освободившемся пространстве появится место для хранения колясок и велосипедов жителей.

Если будет возможность спокойно зайти, все поставить на свое место, это будет спасением Юлия Федорова Жилец дома из пилотного проекта.

Во время демонтажа работы проходят довольно шумно — однако остальная часть будет гораздо тише. Завершить обустройство получится уже в этом месяце.

«На каждом этаже будет установлена дверь с запирающим устройством. Ключи будут отданы совету дома, и каждый собственник сможет получить доступ к новым колясочным. На первых этажах есть мусорокамеры с выходом на улицу, где тоже оборудуют помещения для хранения колясок и велосипедов. Их тоже оборудуют дверями с запирающим устройством», — отметил он.

Евсеев подчеркнул, что в Московской области замену мусоропроводов на колясочные проводят впервые. Однако комплекс работ понятен, и нет никаких сложностей — ни с их выполнением, ни с собственниками.

«В устранении мусоропроводов много плюсов. Исчезнет неприятный запах, лишний шум от выбросов отходов. Появятся организованные места для колясок, санок-ледянок, велосипедов и других предметов пользования жильцов. Это еще один шаг для нового уровня комфортного проживания в многоквартирном доме», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Решение — в руках жильцов

Руководитель проекта Фонда капитального ремонта Георгий Гребнев рассказал, что такие работы в Подмосковье пока проводят в рамках пилотного проекта.

«Жители данного дома провели общее собрание, большинством голосов приняли решение провести здесь эти работы и составили протокол. На основании протокола данные работы были заявлены в программу капитального ремонта», — отметил он.

Гребнев подчеркнул, что жители по всему Подмосковью смогут провести собрания и принять решение, чтобы в их доме мусоропроводы заменили колясочными. Это станет возможно после того, как проект перестанет быть пилотным. Велиховский отметил, что инициатором общего собрания в многоквартирном доме может стать любой собственник. Если собственники поддержат идею о смене мусоропроводов на колясочные, им нужно будет разместить заявку в Фонд капитального ремонта на проведение работ.

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Однако программа капитального ремонта, по словам Гребнева, на 2022 год сформирована окончательно, Поэтому подать заявку на обустройство дома можно будет только на 2023 год. При этом доплачивать за установку колясочных жителям не придется — средства на этой пойдут из тех взносов, которые собственники сдают на капитальный ремонт — они прописаны в квитанции за коммунальные услуги.

«Я считаю, что проект довольно перспективный, потому что само устройство мусоропровода во многих домах устарело, и жители им не пользуются. А создав колясочные, мы сможем дать жителям больше пространства, чтобы они хранили там коляски, велосипеды и детские игрушки. Соответственно, мы дадим им больше места для сохранения их имущества», — заключил Гребнев.