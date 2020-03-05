Умер известный в Екатеринбурге колдун вуду. Он оскорблял чувства верующих, лежал в гробу и прибивал сердца

Умер уральский колдун вуду Антон Симаков. Его госпитализировали в Екатеринбурге 28 февраля, и с тех пор он лежал в коме. В минувший понедельник он умер, а причиной смерти стали многолетние запои и наркотики. Местные запомнят Симакова по очень странным представлениям.

Прощание с Симаковым прошло 4 марта в морге 14-й больницы. Магистр вуду умер 2 марта в больнице, куда его госпитализировали в конце февраля из-за ухудшения самочувствия. Тогда же он впал в кому, из которой не вышел.

Официальные причины смерти пока не называются, но СМИ утверждают, что колдун скончался из-за необратимых изменений внутренних органов, вызванных многолетним злоупотреблением алкоголем. Также в крови Симакова нашли наркотики.

На странице в Facebook, которую уже перевели в статус мемориальной, знакомые Симакова сомневались в смерти мага.

Скриншот комментариев на странице Симакова в Facebook

Скриншот комментариев на странице Симакова в Facebook

Фанаты тоже искали подвох, а хейтеры издевались.

Скриншот комментариев на странице Симакова в Facebook

Антон Симаков — известный в Екатеринбурге колдун вуду, который неоднократно становился героем новостей со своими пугающими уличными перформансами. Представлениями он занялся во второй половине 2010-х, после чего и стал довольно известной личностью в Екатеринбурге. В 2016 году это довело его до принудительного лечения в психбольнице. Симакова отправили туда после расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Причина преследования появилась как раз после одного из перформансов.

В одном из интервью Симаков рассказал, что начал заниматься магией в 13 лет — после покупки гадальных карт. Уже в 17 он понял, что колдовство помогает заработать, поэтому стал брать деньги за свои услуги.

Потом то ли стечение обстоятельств, то ли реальная магия (вряд ли) помогли Симакову прийти конкретно к вуду. Студентом он однажды работал с куклой вуду. Маг вылил горячий мед ей на лицо, а на следующий день к нему подошла одногруппница и рассказала о кошмаре, в котором ей на лицо выливали что-то липкое и горячее.

Известность пришла к магу не благодаря основному роду деятельности, а из-за его своеобразных представлений.

Перформанс в гробу

В октябре 2012 года Симаков лег в гроб, показывал оттуда неприличные жесты и оскорблял православную церковь и правительство. Коробку он поставил на набережной реки Исети, а суть перформанса была в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot. Дескать, звезды Голливуда «перестали суетиться» вокруг скандального процесса, поэтому он должен был внести свой вклад.

Когда Симаков понял, что показал достаточно, просто удалился, оставив гроб на газоне.

Жертвоприношение

В присутствии журналистов 2 октября 2014 года Симаков совершил обряд жертвоприношения, из-за которого его и отправили в психбольницу через два года. Он обезглавил живого петуха и окропил его кровью православный покров. Это действо было направлено против президента Украины Петра Порошенко. Собственно, петухом, по задумке Симакова, и был Порошенко.

Череп и сердце ради денег

2017 год стал для Симакова каким-то особенным. За 12 месяцев он провел огромное количество разных перформансов. Например, в конце лета 2017 года магистр вуду принес на берег Городского пруда череп медведя (непонятно, настоящий ли он), прибил к земле огромное сердце из красной ткани и бил в бубен.

Цель представления — привлечь деньги в Екатеринбург. Стал ли город богаче, не сообщается.

Картина кровью

Проведенное в больнице время, видимо, стало мотивацией для нового хобби — живописи. Он даже организовал художественную выставку одной картины, которая называлась «Курица на велосипеде». Симаков собирался продать ее за 2,5 миллиона рублей (и позже утверждал, что ее реально купили), а вырученные деньги отправить видеоблогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в храме на Крови в Екатеринбурге. Молодого человека в 2017 году приговорили к 3,5 года колонии условно, а потом скостили срок до двух лет и трех месяцев.

В октябре 2017 года Симаков нарисовал картину «1917». По словам мага, он сделал это кровью принесенного в жертву петуха.

«Называется картина „1917“ — я думаю, понятно почему: кровавая революция, гражданская война, шрам на истории России, из которого потом Сталин появился и все остальное. Картина написана во время ритуала, то есть, по сути, в трансовом состоянии», — сказал Симаков.

На снимке ниже картина стоит в правом углу.

Преследование ради Пугачевой

Симаков в ноябре 2017 года гонялся с розами за женщинами, чтобы те почтили Аллу Пугачеву. Маг с охапкой роз обращался к проходящим мимо жительницам города с просьбой взять цветок и положить его на скамейку под портретом певицы.

Большинство женщин брали цветы и клали их к портрету, но некоторые шарахались от Симакова, считая, что он продавец.