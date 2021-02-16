Мясопереработчики добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 10-15% на колбасу, сосиски и другую готовую продукцию. Свой запрос они объяснили подорожанием мяса курицы и свинины. Однако в Национальной мясной ассоциации посчитали, что основные причины повышения цен кроются в другом.

О повышении оптовых цен со стороны мясопереработчиков узнала газета «Коммерсантъ». Представители отрасли объявили, что стоимость сырья увеличилась, следовательно, выросли расходы на производство. Например, по их словам, в феврале 2020 года один килограмм тушки бройлера первой категории обходился в 87-92 рубля, сейчас же цены выросли до 134-138 рублей.

В Национальной мясной ассоциации в ответ заявили, что повысить цены на мясную продукцию будет сложно. Глава исполнительного комитета организации Сергей Юшин объяснил «360», что конкуренция на рынке мясопереработки и готовых изделий жесткая. Любое повышение цен воспринимается сетями негативно, переговоры могут длиться несколько месяцев, и, как правило, сеть либо с большой неохотой, либо и вовсе не принимает повышение цен на продукцию, особенно ту, которая пользуется широким спросом.

В России с производителями вареных колбас проблем нет. Их огромное количество, поэтому торговой сети заменить одно предприятие другим не составит труда, особенно в сегменте дешевой продукции. Высокая конкуренция, по мнению Юшина, будет тормозить увеличение закупочных цен.

Цены на сырье стабильны

Сеть «Лента» сообщила «Коммерсанту», что поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%. Однако Сергей Юшин не понимает, откуда взялась такая информация.

«Свинина вряд ли является драйвером желания повысить цену. Что касается мяса птицы, оно пять лет не росло в цене. Сейчас очень широкий спрос со стороны торговых сетей именно на свежее непереработанное мясо птицы. За этот продукт постоянно идет борьба. Он экономически становится одним из наиболее доступных, поэтому мы видим, что спрос на мясо птицы не просто стабильный, а он растет», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что спрос на мясо птицы растет не только у торговых сетей, но и у производителей, как на более дешевое сырье.

В Национальной мясной ассоциации отметили, что в этом году объемы производства свинины вырастут до 200 тысяч тонн, если не случится вспышки какой-либо болезни среди животных. В таком случае среднегодовые цены на данный вид мяса не будут выше прошлогодних.

«Сегодня цены на свинину в магазинах не растут, а что касается сырьевых позиций, такие как полутуши, они дешевле, чем пять лет назад. Понятно, что бывают сезонные факторы, когда свинина сильно снижается в цене или растет, но среднегодовые цены не повышаются. В этом году, благодаря увеличению производства и предложений на рынок, мы прогнозируем, что цены на свинину как сырье будут не выше цен 2020 года. И сегодня, кстати, они ниже на 10%, чем полгода назад», — отметил Сергей Юшин.

Себестоимость растет

Руководитель исполнительного комитета мясной ассоциации посчитал, что причина для повышения цен кроется не в мясном сырье. В структуре расходов переработчиков мяса растут цены на другую продукцию. Это специи, которые привязаны к валюте, оболочка и упаковка. Также выросли расходы на транспортные услуги и электричество.

Начиная с прошлого года у производителей появилась еще одна большая строка расходов: борьба с пандемией коронавируса. Огромные деньги, по словам эксперта, уходят на обеспечение эпидемического благополучия на предприятиях.

Юшин заявил, что единственный способ производителям восполнить увеличившиеся затраты на себестоимость — инвестировать в развитие и увеличить объемы производства.