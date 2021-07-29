Любителей колбасы и красного мяса предупредили об опасности. Кому грозит рак?

Есть несколько продуктов, которые, если есть их постоянно, могут повлиять на развитие рака. Среди них врачи и диетологи назвали красное мясо и колбасные изделия. Другой фактор риска — избыточный вес или ожирение.

Почему может возникнуть рак

По словам врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина, образование рака зависит либо от консервантов, либо от воспалительных соединений, которые могут возникать в процессе переработки пищи в кишечнике.

«Скорее речь идет не о свежеприготовленном мясе, а о консервированном мясе. То, что касается других продуктов, — это прямое или косвенное воздействие канцерогенных веществ, которые являются стабилизаторами, консервантами и прочим», — сказал он.

Все это приводит к воспалительным изменениям. А они при длительном течении, по словам врача, приводят к потере иммунологического контроля и появлению большого количества клеток с нарушенной биологией. В итоге формируется опухоль.

Врач-диетолог Наталья Круглова подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения относит красное мясо к вероятным канцерогенам, а не к доказанным.

«Красное мясо является вероятным канцерогеном. Есть связь между избыточным потреблением красного мяса и развитием онкологических заболеваний пищеварительного тракта. Эта связь находится на вероятном уровне. Сказать, что в 100% случаев это возникает, — это не так», — заметила она.

При этом совершенно точно, что чрезмерное употребление колбасных изделий и мясных полуфабрикатов увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

«Вопрос количества. Если это будут одна-две порции весом 100–120 граммов в неделю, то это вряд ли вызовет онкологические заболевания», — сказала Круглова.

Кто находится в группе риска

Черемушкин рассказал, что в группе риска находятся две группы людей. Первая — люди, которые изначально имеют проблемы с секрецией желез желудочно-кишечного тракта. Вторая — люди с генетической расположенностью, связанной с тем, что нарушается формирование слизистой.

Круглова напомнила, что лишний вес и ожирение — это факторы риска развития онкологических заболеваний, в том числе пищеварительного тракта. Также под ударом находятся люди, которые едят жареные белковые продукты. Речь идет о мясе, птице, рыбе, морепродуктах.

«Если они жареные и имеют золотистую корочку, то также могут провоцировать онкологические заболевания», — подчеркнула диетолог.

Она посоветовала добавить в рацион больше фруктов, листовой зелени, овощей, особенно темно-зеленых. По ее словам, использование этих продуктов будет хорошей профилактикой онкологических заболеваний.

Недавнее исследование

О том, что красное мясо провоцирует рак кишечника, недавно заявил врач-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram. Он сослался на исследование доктора Мариоса Джаннакиса из американского Института онкологии Дана-Фарбер. Ученый и другие его коллеги проанализировали данные ДНК-образцов нормальной и опухолевой ткани 900 пациентов, которые страдали колоректальным раком.

Участники работы рассказали о том, какой вели образ жизни за несколько лет до диагностирования рака. Многие ели большое количество красного мяса в любом виде.

Карасев напомнил, что колоректальный рак — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Его развитию способствуют в целом неправильный образ жизни. Он посоветовал всем людям в возрасте 45 лет и старше пройти колоноскопию. При таком внимании к здоровью онкологию можно будет выявить на ранних стадиях.