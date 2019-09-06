Век большого футбола не видать? Что ждет Кокорина и Мамаева после УДО

В пятницу суд принял решение об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и братьев Кокориных. Они находились в колонии с 4 июля из-за двух драк в центре Москвы. И хоть во время срока спортсмены поддерживали форму, вопрос об их будущем еще открыт. Куда могут податься Кокорин и Мамаев после освобождения, разбирался «360».

10 дней до приказа

Пока что Мамаев и Кокорины остаются в тюрьме — судебное постановление об УДО исполняют не сразу. Есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Впрочем, уже известно, что прокуратура делать этого не собирается. 10 сентября суд рассмотрит ходатайство об УДО еще одного фигуранта дела — Александра Протасовицкого.

11 октября 2018 года Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого арестовали, заподозрив в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к году и пяти месяцам заключения. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но вынес новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

В тюрьме футболисты тренировались и даже победили белгородской «Салют» со счетом 4:2 в матче в Алексеевке. Назвать это сложной тренировкой сложно, да и выпадение почти на год из профессионального футбола явно должно сказаться на карьере спортсменов. Однако адвокат футболистов Юрий Падалко отметил, что они вернутся в спорт.

Нужны ли клубам

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов в разговоре с «360» порадовался, что футболистов отпустили. По его мнению, не стоило держать их взаперти целый год. В любом случае у обоих есть шансы продолжить профессиональную карьеру.

«Зенит» сказал, что Кокорин у них будет работать. Мамаева… Не знаю, как «Краснодар» будет, но его может любой клуб взять РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ред.). «Урал» уже заявил, что готов Александр Тарханов.

Павел Мамаев в тюрьме. Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Перспективы в большом футболе

В беседе с «360» футбольный эксперт Андрей Малосолов понадеялся, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол и покажут себя на этом поприще. Перспективы у футболистов есть. «Зенит», например, не расторгал контракт с Кокориным — спортсмену нужно лишь вернуть прежнюю форму, и он заиграет на высоком уровне в этом клубе. Тем более что в Петербурге Кокорина уважают.

«Сами понимаете, какое это будет событие. В нашем футболе такого не было, чтобы на поле выходил игрок, отбывший наказание по уголовной статье», — объяснил Малосолов.

Что касается Мамаева, то, насколько известно, «Краснодар» с ним контракт расторг, но уже руководство других клубов — «Урала», «Ахмата» — не раз заявляло, что готово полузащитника взять в свой состав Андрей Малосолов.

Кокорин и Мамаев — футболисты высокого уровня, но восстановление им все равно нужно, и оно займет у каждого спортсмена разное время. По мнению Малосолова, Мамаев придет в форму быстрее Кокорина, так как у Александра еще до уголовного дела была травма — разрыв крестообразных связок. Он прошел реабилитацию до тюрьмы, но за решеткой никто не следил за его здоровьем. Это может негативно сказаться на восстановлении. Однако некоторых вершин, считает Малосолов, обоим футболистам не удастся достичь уже никогда.

На мой взгляд, не будет [возможности вернуться в сборную России]. Даже если они наберут очень хорошую форму, ну вы знаете — общественное мнение, давление СМИ, болельщиков. Сомневаюсь, что какой-либо тренер сборной России захочет себя испытывать Андрей Малосолов.

Не работали на лесоповале

Экс-форвард «Спартака», футбольный эксперт Валерий Рейнгольд объяснил «360», что успешность дальнейшей карьеры футболистов зависит только от них. Во-первых, они не понесли сильной «тюремной нагрузки» — как минимум не работали на лесоповале.

Специалист уверен, что оба футболиста продолжат играть. От Кокорина в «Зените» никто не отказывался. Мамаев хоть и 30-летний спортсмен, но какой-то клуб его точно возьмет. Самые топовые, возможно, откажутся от футболиста, потому что «он в такую форму, в какой был, уже себя не приведет». Однако Рейнгольд уверен: Мамаев «еще пригодится в нашем футболе». А у Кокорина вообще огромные шансы преуспеть.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

По мнению собеседника, Кокорин «побежит» через месяц и поможет российской сборной и футболу.

Кокорин имеет громадные шансы играть в сборной. Здоровый физически парень. Приведет мышцы в порядок и будет бегать. Будет тяжело, но он профессионал: если хочет получать большие деньги, побыть в футболе еще, то приведет себя в порядок Валерий Рейнгольд.

О чем говорят в потенциальные работодатели

По данным сайта kр.ru, у Мамаева все еще действует контракт с «Краснодаром», но до конца 2019 года. Клуб уже обратился в Палату по разрешению споров, чтобы расторгнуть соглашение. Соответственно, «Краснодар» не включил Мамаева в заявки на участие в РПЛ и Лиге Европы. Футболиста официально освободят от игр в клубе через одну-две недели после 17 сентября, когда он выйдет на свободу.

При этом президент клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что команда готова взять Мамаева, но снизить ему зарплату. На вопрос журналистов о том, не должны ли запросы Мамаева утихнуть после криминальной истории, Иванов ответил, что «у многих людей из мира профессионального футбола другое мнение».

В беседе с РИА ФАН Иванов сказал совершенно другое. «Мы ни с кем не ведем переговоров, трансферное окно закрыто, у Мамаева контракт с „Краснодаром“. Мы не имеем права вступать с ним в переговоры, потому что у игрока действующий контракт. До зимы у нас никаких изменений команды не намечается», — поделился он.

В любом случае у Мамаева есть еще одна «гавань» — это клуб «Ахмат». Команда ранее была заинтересована в футболисте. Главный тренер Рашид Рахимов после информации об УДО рассказал, что пока рано о чем-либо говорить, так как сначала спортсмен должен набрать форму и выйти на свой прежний уровень.

У Кокорина отношения с клубом получше. Хоть 2 сентября контракт с «Зенитом» закончился, но команда планирует предложить ему новый, хоть и с меньшей зарплатой. Если он подпишет соглашение, то может быть заявлен для участия в РПЛ и выйти на поле.