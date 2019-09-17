Кокорин и Мамаев: версия 2.0. Исправленная

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из ИК-4 по УДО. За решеткой они провели более 340 дней, большая часть из которых пришлась на СИЗО. Игроки заверили, что получили хороший жизненный урок и переосмыслили жизненные ценности. А что из их истории усвоили мы с вами?

Есть такой замечательный, на мой взгляд, российский психолог Михаил Лабковский. Читателям, зрителям и пациентам он рассказывает о шести правилах счастливой жизни. Главные из них: делай только то, что хочется, и не делай то, чего не хочется.

На первый взгляд, совет может привести к полнейшей анархии и вседозволенности. Вот только психологически устойчивые, без невротизма и комплексов люди не будут вредить или доставлять неудобство другим. Даже если они купаются во всенародной любви, известности или не испытывают финансовых затруднений. Как, например, модель Наталья Водянова или актриса Чулпан Хаматова, занимающиеся благотворительностью. Как Иосиф Кобзон, дававший концерты в Чернобыле, Афганистане, Сирии и Донбассе. Или доктор Лиза.

Увы, испытание славой, деньгами или всем сразу проходит не каждый. Некоторые, как это произошло с Кокориным и Мамаевым, начинают «звездить», забывают, что известность или высокий пост не гарантия неприкосновенности. Не всегда тем же чиновникам или депутатам получается прикрыть хамство высокими целями и красиво объясниться по поводу диеты «из фруктов и макарошек» или «пенсионеров-тунеядцев-алкашей». Бывает, даже большие деньги не в силах помочь выйти сухим из воды.

Кстати, по поводу финансов непонятно вот что. Чем больше раскручивалась история с Кокориным, Мамаевым и злополучным стулом, тем выше поднималась волна народного гнева. Мол такие-сякие, деньги огромные за ходьбу по полю и невнятные результаты получают. Счет у них из одной только «Кофемании» равен двухлетней зарплате жителей некоторых регионов. А в Монте-Карло вообще 250 тысяч евро после вылета сборной с Евро-2016 на шампанское выкинули.

Но, минуточку. Тему неоправданно высоких зарплат футболистов давно заездили до дыр. Но ничего от разговоров не меняется. После дела Кокорина и Мамаева зарплаты не снизили до 50 тысяч с премиальными за хорошую игру. Поэтому остается надеяться, что другие наши футбольные звезды с высокими доходами — не «стуломаны» — чужой пример запомнили.

История поучительна не только для знаменитостей, но и простых людей. Многие, наверняка, помнят фразу «Саш, а не макнуть ли нам академика?» из старого советского фильма Михаила Калатозова «Верные друзья». В нем давно выросшие герои, как в детстве, путешествуют на плоту и помогают друг другу. В одной из сцен нейрохирург Борис Чижов и профессор Александр Лапин, чтобы сбить «номенклатурную спесь» и вернуть в жизненные реалии академика Василия Нистратова, хотят окунуть приятеля в воду. И помогло, знаете ли: в себя заносчивый чиновник пришел быстро.

В ситуации с Кокориным и Мамаевым получилось примерно так же. Кто-то считает, что «макание» было слишком жестоким. Пришлось отправиться в СИЗО, а затем в колонию, тренировки на роскошном газоне сменить игрой на поле с кочками. Фруктовую тарелку за 1,5 тысячи рублей — на тюремный хлебушек по 28 рублей, 18-Macallan — на чай.

Александр Кокорин в столовой колонии № 4. Источник фото: РИА «Новости»

Можно было обойтись домашним арестом и условным сроком без отправки в СИЗО и колонию, но правосудие решило иначе. А мы получили очередное напоминание: в любой ситуации нужно оставаться человеком. И судя по тому, что спортсмены говорили в колонии, урок судьбы они усвоили, жизненные ценности переосмыслили.

Колония дает понимание того, что за твои действия ты находишься здесь. Ты исправляешься, и есть понимание того, что нужно делать. Еще больше понимаешь, что есть ценное в жизни и чем ты хочешь заниматься, как ты скучаешь по родным и близким Александр Кокорин.

Надеемся, слова их были искренними и осознанными. А еще что ребята вновь заиграют в «Зените» и «Краснодаре», восстановятся в сборной. И в будущем еще не раз приятно удивят поклонников футбола на поле, а не снова шокируют за его пределами. Тем более сейчас даже не самые большие фанаты футбола будут очень пристально следить за жизнью исправившихся Мамаева и Кокорина.