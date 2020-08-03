Кокорину и Мамаеву отменили приговор. Что с их делом будет дальше?

Приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отменили. Теперь дело футболистов рассмотрит суд первой инстанции. Спортсмены смогут получить компенсацию после оправдания, но их шансы на это стремятся к нулю. Что будет дальше происходить с их делом?

Мосгорсуд 3 августа отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву. Их оправдали по статье о хулиганстве, признав право последнего на реабилитацию. Суд решил, что мужчины виновны только по статьям о причинении легких травм или побоях.

«Мы обсудим с Павлом, как поступим, после чего решим, будем ли добиваться реабилитации. Пока об этом говорить преждевременно», — сообщил РИА «Новости» адвокат игрока «Ростова» Игорь Бушманов.

Инстанция признала хулиганом только Александра Кокорина. По решению суда он вновь получил 1,5 года колонии общего режима. При этом реальные сроки Мамаеву и Протасовицкому заменили годом исправительных работ. Кроме того, младший брат Кокорина тоже получил год исправительных работ, но с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова сообщила «360», что сторона защиты осталась недовольна решением Мосгорсуда. Адвокаты собираются его обжаловать, так как считают, что со стороны футболиста никакого хулиганства не было. Более того, защита Кокорина полагает, что суд должен его оправдать по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком.

На пересмотре приговора настаивала защита. По словам адвокатов, были допущены «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона при его (приговора — прим. ред.) вынесении». Рассмотрение планировали провести еще больше месяца назад, но Кокорин и Мамаев не пришли на заседание. Прокурор просил суд оставить в силе сроки всем спортсменам, но внести небольшие поправки. В свою очередь, защита хотела, чтобы осужденных частично оправдали.

Компенсации не будет

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил «360», могут ли футболисты благодаря отмене приговора получить компенсацию.

«Они могут получить компенсацию, если будет доказано, что они необоснованно привлечены к уголовной ответственности, то есть будут оправданы. Но в случае Мамаева и Кокорина мое личное мнение — этого не будет», — отметил он.

По словам правозащитника, не стоило выносить довольно суровый приговор людям, которые никогда раньше не привлекались к ответственности. Дело спортсменов же носило больше показательный характер, чтобы известные люди не совершали подобного. Калинов пояснил, что размер компенсации рассчитывается самим обвиняемым или подсудимым, которого привлекли к уголовной ответственности.

«Каких-либо сумм, которые установлены законом, попросту нет. Человек может оценить это и в 100 тысяч и в 100 миллионов. Вопрос, во сколько это оценит суд. В российской практике, конечно, компенсации бывают ничтожны и очень маленькие суммы составляют», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что за содержание в СИЗО в течение полугода бывают компенсации в размере 10, 20 или 50 тысяч рублей. Суммы зависят от решения конкретного суда. Кокорин и Мамаев дали признательные показания, поэтому не может быть речи о компенсации и оправдании.

«Я не знаю, на каком основании суд отменил апелляционное решение нижестоящего суда. <…> Возможно, это нарушение каких-либо норм процессуального права, возможно, еще какая-либо причина, но опять же вероятность, что они получат оправдательный приговор, ничтожна просто», — заявил Калинов.

Адвокат подчеркнул, что приговор футболистов отменили только сейчас из-за сроков рассмотрения дела. Отправка материалов в первую инстанцию для нового рассмотрения означает, что наказание могут оставить прежним, смягчить или отменить.