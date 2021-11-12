Вряд ли на российской юмористической эстраде 90-х и нулевых найдется артист, который не читал монологи Виктора Коклюшкина. Зрителям он запомнился как обаятельный и интеллигентный сатирик со своеобразным голосом, а коллегам — как защитник маленького человека и настоящий классик российского юмора. Сегодня Коклюшкина не стало.

«Мы будем его цитировать»

Пародист Михаил Грушевский познакомился с Виктором Коклюшкиным еще студентом. Через несколько лет — в конце 1980-х — их пути пересеклись уже на профессиональном уровне. И так началась дружба.

«Слово „классик“ многому обязывает, но в эстрадной юмористике, в номинации „Писатель-сатирик и автор“ — кстати, и исполнитель очень оригинальный — публика очень его любила», — отметил он.

Своеобразная манера, своеобразный тембр голоса — настолько это ложилось и переплеталось с содержанием того, что он сочинял! И подача, и этот худой чуть-чуть сутулый человек, и монолог маленького человека, и правильные интонации с посылом Михаил Грушевский.

Публика принимала и артистов, которые читали его монологи, например Ефима Шифрина. Но и сам Коклюшкин срывал овации на концертах как профессиональный артист.

Грушевский подчеркнул, что среди авторов-сатириков обязательно появятся новые имена, однако Виктор Коклюшкин навсегда останется «в номинации классика юмористического жанра».

«И поскольку его юмор не сиюминутный, не однодневный, я полагаю, что произведения переживут его на несколько десятилетий. Я полагаю, что Виктор Коклюшкин оставил свой след — и мы его будем еще цитировать», — подчеркнул он.

Комик с харизмой

Актриса и писатель-сатирик Наталья Коростелева рассказала, что Виктор Коклюшкин всегда писал шутки самостоятельно и в этом плане был одиночкой.

«Но когда я пришла в этот мужской цех, немногие в меня верили. А с ним у нас очень хорошие отношения сложились, творческие. Помогать и поддерживать можно, не сказав ни слова. Ты всегда понимаешь и чувствуешь, кто тебя поддерживает, а кто нет», — подчеркнула она.

Коростелева отметила, что Коклюшкин был настоящим интеллигентом, а также добрым и светлым человеком. У него была харизма, с помощью которой он выделялся среди остальных.

«Я помню, мы делали номер в „Кривом зеркале“ 15-20 лет назад. Номер „Дети Коклюшкина“, где оказалось, что у него много внебрачных детей и все так же разговаривают. Когда человек имеет харизму, которую можно пародировать, это уже о многом говорит. Потому что сейчас я смотрю стендапы и не понимаю, как изобразить человека, как нарисовать на него шарж. А у Коклюшкина была такая харизма — он был очень обаятельный человек», — пояснила юмористка.

Она подчеркнула, что Коклюшкин понимал — все мы растем из гоголевской «Шинели». Она уверена, что сейчас, если задаст такой вопрос современным комикам, ее не поймут. Коклюшкин же защищал маленького человека.

«Сейчас уходит плеяда людей, которых уже не выпускают, уже не делают на этой планете. Замечательный человек, светлейший, с огромной самоиронией», — заключила она.

Смешил одним «спасибо»

Куплетист Михаил Вашуков рассказал, что очень часто встречался с Виктором Коклюшкиным по работе. Сатирик писал много миниатюр и монологов для «Петросян-шоу», готовил интермедии для артистов, участвовал в концертах.

«На концертах пересекались постоянно. Очень добрый, очень отзывчивый человек, смешно писал. Я даже когда его объявлял на концертах, я всегда говорил стихами и в конце добавлял „спасибо“ его фирменным произношением. Он выходил, говорил: „Спасибо“ — и народ уже от этого смеялся», — вспомнил юморист.

Первым делом — колонка Коклюшкина

Юморист Николай Лукинский отметил, что очень любил творчество своего старшего коллеги: в «Аргументах и фактах» всегда сперва читал колонку Коклюшкина, а лишь потом обращал внимание на остальную часть газеты.

«В программе „Аншлаг“ мое первое выступление было оценено высоко именно Виктором Михайловичем. Там был конкурс „Смех в мешке“, который проводил „Аншлаг“ в 1992 году. И Коклюшкин был в жюри. И он, когда еще итоги не были известны, кто стал лауреатом, он подошел ко мне в кулуарах и сказал: „Лукинский, поздравляю — вы лауреат!“», — вспомнил юморист.

В результате Лукинский действительно оказался в числе победителей.

«Он великий писатель, сатирик выдающийся, его произведения все наши лучшие артисты исполняли и исполняют. Это очень большая потеря», — заключил он.