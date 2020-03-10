Коклюш шагает по России. Его можно остановить повторной прививкой

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России на 40% увеличилось число заболевших коклюшем, причем опаснее всего инфекция для детей. Причиной вспышки болезни считают распространяющиеся убеждения так называемых антипрививочников. А ведь даже одной вакцинации недостаточно, чтобы уберечь своих детей.

За 2019 год, по данным РБК, в России на 40% увеличилось число заболевших коклюшем. Только за первый месяц 2020-го такой диагноз поставили 1758 россиянам, почти 89% из них — дети до 14 лет.

Проявляется коклюш как острое респираторное заболевание — у больных бывают приступы спазматического кашля. По словам руководителя группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, его часто называют стодневным кашлем, так как симптомы могут не уходить очень долго.

Когда начинается такой кашель, уже не действуют антибиотики, поэтому лекарственно вылечить коклюш очень сложно. Он лечится при раннем лечении, но на ранних стадиях нет симптомов Михаил Лебедев.

Прививка — лучшее лекарство

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев объяснил «360», что вспышки заболеваемости коклюша спровоцированы распространяющимся движением антипрививочников, призывающих людей отказываться от вакцинации из-за якобы существующих угроз здоровью.

Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы Виктор Зуев.

Михаил Лебедев добавил, что некоторые побочные эффекты у прививок действительно есть: может временно ухудшаться общее состояние, подниматься температура, появляться покраснения в месте укола. Но он подчеркнул, что все эти симптомы — лишь временные побочные эффекты, а не долгоиграющие осложнения, как это часто утверждают противники прививок. Поэтому и отказываться от прививок ни в коем случае нельзя.

Повторная вакцинация

Однако, как оказалось, и вакцина спасает не всегда. Сегодняшнюю вспышку коклюша у детей среднего возраста ( от 7 до 14 лет) Лебедев объясняет тем, что вакцина со временем устаревает и перестает действовать должным образом.

Для большей эффективности, по словам врача, стоит прививать детей повторно, перед школой. В московском календаре прививок повторная бесплатная вакцинация уже предусмотрена. В национальный календарь ее пока не внесли, но планируют сделать это в течение года. Но именно в Москве выявлено наибольшее количество повторных заражений.