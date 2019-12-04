Кокаин дороже букв. Как уроженец Киева организовал наркосиндикат будучи редактором канадского Vice

Ярослав Пастухов, он же Slava P. — уроженец Киева и бывший редактор канадского издания Vice. Работу в СМИ он совмещал с контрабандой наркотиков — вербовал курьеров прямо на работе. Славе предстоит отсидеть за организацию наркокартеля, однако он не унывает. В тюрьме журналист собирается попробовать себя в подкастах. Его история — в обзоре «360».

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Пастухов писал для музыкального сайта Vice Noisey под псевдонимами Слава Пастух и Слава П. в 2014–2016 годах. В январе 2019-го его арестовали, обвинив в причастности к импорту крупной партии кокаина в Австралию.

Речь идет об инциденте, произошедшим за три года до этого, когда в международном аэропорту Сиднея задержали четырех канадцев и американца. При себе у них обнаружили почти 40 килограммов кокаина.

С тех пор расследованием контрабанды занималась Федеральная полиция Австралии. Вместе с Пастуховым под арест отправился еще один канадец — Али Таки Лалджи. Согласно его профилю на LinkedIn, Лалджи работал в нескольких онлайн-медиа, в том числе занимался продажами в Vice Canada. Он ушел из журнала в октябре 2014 года.

Пять человек, которые привезли в Австралию наркотики, признали свою вину и были приговорены к тюремным срокам от трех до семи с половиной лет.

Кокаин, изъятый в аэропорту Австралии в декабре 2015 года / суд Онтарио

В ходе судебного разбирательства они рассказали, что Пастухов вербовал наркозависимых для перевозки кокаина, организовывал сами поездки и угрожал нескольким молодым новобранцам.

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Пастухову 29 лет. После увольнения из Vice Media он перебивался временными заработками, занимался маркетингом в сфере сбыта каннабиса (легализован в Канаде), проблемами авторских прав и операциями с криптовалютами. Также бывший редактор выпустил новеллу под названием «Ловкость» (Finesse), которая осталась незамеченной. Сейчас он с оптимизмом смотрит на тюремные подкасты.

«В тюрьме много интересных людей. Я просто буду делать интервью с преступниками», — заявил он в интервью The Ringer.

Впервые о его наркобизнесе в 2017 году написало издание National Post. Журналисты пообщались с несколькими действующими и бывшими редакторами Vice, которые рассказали, что Пастухов пытался завербовать их для работы наркокурьерами, предлагая по 10 тысяч долларов за поездку из Лас-Вегаса в Австралию. Все они утверждали, что не приняли предложение.

Одним из задержанных в австралийском аэропорту был бывший сосед Пастухова по квартире, молодой музыкант из Торонто Джордан Гарднер. Он получил 7,5 лет заключения.

Джордан Гарднер / Facebook

Многие, знакомые с этой историей, недоумевали, почему курьеров посадили, а Пастухов остался на свободе. Когда 31 января 2019 года его все-такие арестовали, он пошел на сделку со следствием, признав вину в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Тюремный срок ему определят в декабре. Большую часть 2019 года журналист жил в доме своей матери в канадской провинции Онтарио, слушая подкаст Red Scare и размышляя о своих многочисленных ошибках.

Бывшие и нынешние сотрудники канадского Vice рассказали The Ringer о весьма терпимом отношении к наркотикам в коллективе. Один из них описал употребление марихуаны и кокаина как «повсеместное». Некоторые из коллег Пастухова вспомнили, что он приторговывал каннабисом через приложение для гей-знакомств.

«Я продавал травку парням, с которыми знакомился через Grindr», — подтвердил изданию сам Слава.

Точную схему поставок наркотиков в Австралию он представить не смог, предполагая, что наркотики могли идти от наркобарона Эль Чапо. По словам Ярослава, все началось случайно, когда один из его друзей рассказал о контрабандной схеме.

Источник фото: Facebook

«Они берут канадцев и отправляют их через Америку. Те летят через Лас-Вегас, потому что это один из самых загруженных аэропортов в США, а также довольно близко к границе. У них есть люди, которые приезжают из Мексики и дают курьерам багаж», — пояснил несостоявшийся наркобарон.

Осужденные за контрабанду кокаина участники его сети уже либо вышли на свободу, либо отсидели больше половины срока. Ярославу Пастухову это еще только предстоит. Прокуратура требует для него 12 лет лишения свободы.