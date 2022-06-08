А как же имидж «либерала»? Западные СМИ гадают, кого ненавидит Медведев

Пост Медведева о ненависти к загадочным «они» не дает покоя иностранной прессе. Зарубежные журналисты никак не могут понять, кого же имел в виду зампредседателя Совета безопасности РФ. Разобраться, похоже, так и не смогли.

Сообщение Медведева о ненависти в Telegram

Дмитрий Медведев 7 июня объяснил, почему его посты в Telegram «такие резкие».

Перед этим он рассказал в интервью телеканалу Aljazeera, что ведет свой Telegram-канал лично. По словам зампредседателя Совета безопасности России, это видно по стилистике сообщений.

«Иногда, может быть, вещи там преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию — граждане нашей страны и вообще граждане других стран от политиков — на понятном, простом языке, без двусмысленностей, дипломатических ухищрений <…> Доходчиво и в то же время прямо. Вот поэтому я такого стиля там и придерживаюсь», — пояснил Медведев.

Le Monde не смогло понять, о ком говорил Медведев

Французское издание Le Monde, похоже, запуталось. Журналисты так и не поняли, кого имел в виду Медведев, и начали гадать.

«Остается сомнение в том, что это за „они“, к которым бывший президент России питает такую ​​лютую ненависть. Украинцы? <…> Западники? <…> Этот посыл стал постоянным у нынешнего зампредседателя Совета безопасности России, чья злость пропорциональна имиджу „либерала“, который он до сих пор имел», — отметили в издании.

Французская газета также напомнила, что экс-президент РФ недавно начал активно вести Telegram. И сообщения Медведева в нем пестрят высказываниями против Запада. По мнению журналистов, это крайне удивительно, ведь политик долгое время считался прозападным и либеральным.

Paudal назвал слова Медведева жесткими

Тем временем издание Paudal выпустило материал под заголовком: «Медведев яростно атакует тех, кто „хочет смерти“ России». Журналисты уверены, что высказывания экс-президента РФ «иллюстрируют жесткость некоторых официальных лиц в Москве в разгар наступления на Украину».

В Paudal подчеркнули, что когда-то Медведев считался либеральным представителем России, но с начала спецоперации стал одним из самых яростных критиков западных стран, которые ввели санкции против Москвы.

Критика от итальянского МИД

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью ANSA назвал неприемлемым заявление зампредседателя Совбеза России. Ди Майо подчеркнул, что в МИД Италии серьезно обеспокоены словами Медведева, в том числе и потому, что их можно истолковать как отсутствие стремления к миру.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — заявил министр.

The Guardian высмеял Медведева

Критикующий Медведева материал появился и в The Guardian.

«Бывший президент России Дмитрий Медведев во вторник обрушился с критикой на тех, кто „ненавидит“ Россию, назвав их „дегенератами“ и пообещав работать над тем, чтобы „заставить их исчезнуть“», — написали в статье.

Журналисты издания также написали о неких насмешках, которые вызвал Медведев.

«С началом спецоперации Москвы на Украине 24 февраля и последующим введением беспрецедентных западных санкций Медведев публикует в социальных сетях все более резкие посты. В мае Медведев заявил, что Западу не следует ожидать, что Россия продолжит поставки продовольствия, если он ударит по Москве „безумными“ санкциями из-за Украины», — отметили СМИ.

Poland вспомнил «угрозы» Байдену

На сайте Poland Postsen также отметили, что с начала спецоперации Медведев часто резко высказывался против Запада.

«Получается, что российский политик не любит Запад, потому что <…> Он чувствует угрозу России и русским. <…> Ни Украина, ни какое-либо западное государство никак не угрожали России», — отметили журналисты.

В материале также напомнили, как Медведев сравнил Олафа Шольца с Адольфом Гитлером и «угрожал» Джо Байдену.