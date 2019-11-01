Асмус шокировали надгробной плитой с ее портретом. Но она не первая, кого «хоронили» ради рекламы

Участники выставки ритуальных услуг на ВДНХ сделали надгробную плиту с портретом живой и здоровой актрисы Кристины Асмус. Теперь актриса намерена требовать компенсации морального ущерба и извинений. А вот гравировщики ничего страшного в произошедшем не увидели. По их словам, выставленные примеры надгробий являются «не памятником на могиле, а портретом на камне». И, как оказалось, Асмус не единственная, чей портрет при жизни разместили на траурной плите. Кто еще оказался рекламным лицом надгробий — в материале «360».

Кристина Асмус и Питер Динклэйдж

О появлении фотографии актрисы Кристины Асмус на одной из надгробных плит стало известно 31 октября.

Источник фото: скриншот Telegram-канал Mash

В качестве примера гравировки, кроме портрета Асмус, на выставке в Москве использовался также снимок американского актера Питера Динклэйджа, который в России прославился ролью Тириона Ланнистера в знаменитом сериале «Игра престолов».

Источник фото: Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера/скриншот «Игра престолов»/ YouTube

«Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались», — объяснили газете Меtrо выбор фотографий гравировщики.

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По их словам, выставленные примеры надгробий являются «не памятником на могиле, а портретом на камне».

Новость стала резонансной и вскоре экспонат с изображением Асмус убрали, писал Telegram-канал Mash. Однако актриса теперь намерена требовать компенсации морального ущерба и извинений от авторов такой работы. С таким заявлением выступил ее адвокат Анатолий Кучерена.

«Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», — заявил адвокат, отметив, что все участники, причастные к появлению портрета его подзащитной на надгробном памятнике, установлены.

Сама же Кристина Асмус рассказала радиостанции «Говорит Москва», что из-за произошедшего находится в подавленном состоянии и не может работать. Она добавила, что члены ее семьи также находятся в нервном потрясении.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Но не только Асмус и Динклэйдж оказались в подобной ситуации (хотя, стоит отметить, что американский актер об использовании своих снимков, вероятнее всего, даже и не знает). Так, рекламными лицами надгробий несколько лет назад стали голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Образцы посмертных памятников, на которых разместили портреты известных актеров опубликовал в Facebook журналист Матвей Ганапольский. Он сослался на запись пользователя Ивана Усачева, размещенную в Facebook в марте 2015 года.

Претензий от Джоли и Питта по этому поводу, конечно, не было. Ведь скорее всего они, как и Динклэйдж, просто не знают о «креативных» рекламах некоторых работников сферы ритуальных услуг.

Но, как оказалось, не только звезды могут попасть в такую неприятную историю. Так, в августе жительница Екатеринбурга тоже увидела свой снимок в качестве образца на надгробный памятник в одном из фотосалонов города.

Еще один образец

Екатерина К. стала еще одной «жертвой» рекламы ритуальных услуг. Пугающую находку сделала ее родная сестра, когда пришла распечатывать документ в один из фотосалонов. На стене в качестве образца надгробного памятника висел овальный снимок ее родственницы.

После того, как девушка рассказала сотрудникам салона, что человек на овале жив, те сняли фото со стены и отдали его ей.

Как рассказала РИА «Новости» Екатерина, фотография была сделана около восьми лет назад для документов при поступлении в институт. Находка оказалась неприятным сюрпризом не только для самой Екатерины, но и для членов ее семьи: мама девушки тяжело пережила эту ситуацию.