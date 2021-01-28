Солист Мариинки Павел Шмулевич и его жена Екатерина решают, кто из них кого бьет. Оба рассказывают шокирующие подробности конфликта, но видят в нем совершенно разные причины. Подробнее об этой истории и о том, часто ли в России домашнее насилие исходит от женщин, — в материале «360».

Версия Павла Шмулевича

Утром 26 января оперный певец Мариинского театра Павел Шмулевич обратился в полицию из-за ножевых ранений. По словам солиста, во время ссоры супруга ударила его ножом в предплечье, локоть и спину и угрожала убить.

«После оказания медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе петербургского театра.

Инцидент произошел в квартире Шмулевича на набережной реки Пряжки. Полиция начала проверку.

Журналистам оперный бас рассказал, что жена Екатерина «бросается на него с кулаками последние полтора года», ревнуя мужа из-за гастролей и позднего появления дома.

Источник фото: Мариинский театр

У пары двое детей — старшему год и пять, младшему три месяца. Ранее Шмулевич считал, что причинами ссор является послеродовая депрессия жены, однако специалисты ему сказали, что дело не в депрессии, а в характере.

В день, когда произошла поножовщина, конфликт затянулся. У Екатерины, по словам супруга, «происходили истерики», она вызвала полицию, заявив, что Павел ее бьет. Полицейские приезжали на вызов, но не стали никого задерживать.

Затем ссора продолжилась, Екатерина накинулась на супруга со спины и порезала ножом, говорит Шмулевич. Нож ему удалось вырвать, при этом ударив женщину несколько раз. После этого жена убежала в ванную и вновь вызвала полицию.

Версия Екатерины Шмулевич

Екатерина рассказала «360», что в прошлом году уже несколько раз обращалась в полицию с заявлениями о том, что муж ее избивает. Последнее обращение было в декабре 2020 года. «По нему, правда, пришел отказ», несмотря на то, что побои были зафиксированы и «свидетелей был миллион», сообщила Екатерина.

Она рассказала, что замужем за Шмулевичем уже два года. Муж был «хорошим» до ее беременности, а потом начал распускать руки, когда выпьет (Павел утверждал, что в их семье выпивает супруга).

Причинами конфликтов собеседница «360» назвала трудности мужа на работе. Вначале из-за пандемии театры были закрыты, а затем роли, на которые он претендовал, отдавали другим артистам.

«У меня сегодня день рождения, я вся синяя, сплошная гематома, а не человек», — заявила Екатерина Шмулевич вскоре после последней ссоры.

Бывают ли женщины-тираны

Мужчины заявляют о том, что стали жертвами домашнего насилия гораздо реже, чем женщины. Как правило, о том, что жена лезет в драку, выпивает и не заботится о детях, мужья рассказывают уже на стадии развода. И мотив здесь не излить душу, а получить полную опеку над детьми и выгодно разделить имущество.

Из громких мировых историй можно вспомнить конфликт Джонни Деппа и Эмбер Херд. Пара встречалась недолго, часто ссорилась и подробно анализировала свои переживания. Из аудиозаписей этих разговоров, которые сохранил Депп, выяснилось, что Херд вполне может запустить в мужа чем-нибудь тяжелым или ударить его по лицу дверью.

После одной из таких ссор, когда в Деппа полетела бутылка с алкоголем, артист лишился кончика пальца. В результате съемку очередных «Пиратов Карибского моря» пришлось останавливать на две недели. Суды с взаимными обвинениями бывших супругов длятся до сих пор. Карьере Деппа из-за этого скандала, похоже, пришел конец.

Источник фото: pixabay.com

Также в новости иногда попадают криминальные случаи, когда кто-то из супругов убил или покалечил другого. Агрессия здесь редко исходит от женщин. Среди последних примеров — избиение 33-летнего мужчины в Абакане. Летом 2020 года он поступил в больницу с тупой травмой живота и разрывом мочевого пузыря. С лестницы мужа спустила ранее судимая 36-летняя супруга, увидев его переписку в интернете.

В Еврейской автономной области жена избила мужа кочергой из-за того, что он пришел домой пьяным. Мужчина получил перелом плеча и колото-резаную рану на теле.

А в Омской области жена-пенсионерка поколотила 75-летнего мужа палкой из личной неприязни. Спустя три дня пострадавший пришел в травмпункт, у него обнаружили закрытый перелом локтевой кости.