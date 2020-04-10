Когда президент бесполезен, в дело вступает мафия. Гнать бразильцев в карантин и спасать от коронавируса будут бандиты

Порядок в бразильских трущобах и беднейших районах страны будут поддерживать главари преступных группировок. Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта. Он посоветовал чиновникам быть реалистами, и не пренебрегать любой помощью в условиях пандемии коронавируса.

Речь идет о так называемых фавелах, которые являются островками безвластия и тотальной нищеты. Районы трущоб полиция практически не контролирует, но именно они могут стать рассадниками коронавирусной инфекции.

«Мы должны понимать, что на этих территориях государства часто нет, а всем заправляют наркоторговцы. Они тоже люди и им нужна помощь», — сказал Мандетта.

Бразильские бандиты уже попытались навести порядок в трущобах. Они нанимали машины с громкоговорителями, которые ездили по фавелам и призывали жителей соблюдать карантин. Наркобароны в разных районах страны вводили комендантский час, а боевики преступных группировок дежурили на улицах, разгоняя собравшихся поболтать жителей.

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Как сообщило издание Infobae, обращение Мандетты более чем своевременно. На прошлой неделе министр публично разругался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который, несмотря на очевидную опасность пандемии, не хочет принимать карантинные меры. Он высмеял предложение Минздрава соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на публичные противоречия Мандетта заявил, что не покинет свой пост потому, что «врач не бросает своих больных».

Официально из 16 328 инфицированных бразильцев умерли уже 823 человека. В условиях паралича власти врачам приходится договариваться со всеми, кто готов помочь. Мандетта сообщил, что в одной из фавел стартовал «пилотный проект» по совместным действиям бандитов и медиков, но не сообщил, в какой именно.

По данным десятилетней давности, более 11 миллионов бразильцев живут в фавелах. Там нет удобств, горячей и холодной воды, поэтому проблемы со здоровьем в трущобах были всегда. Тем более, что плотность заселения здесь превышает обычную в десять раз.

По данным исследовательского института Data Favela, около 70% живущих в трущобах бразильцев уже почувствовали падение доходов. Почти 47% работают без официального оформления трудоустройства. Если они не будут работать, то просто умрут с голода.

Помощь в условиях пандемии коронавируса оказывают не только бразильские преступные группировки. По данным некоторых СМИ, довольно долго мафиозные кланы севера Италии поддерживали соотечественников, которые работали «вчерную» и получали деньги непосредственно от работодателей. Преступные группировки даже какое-то время наводили порядок на улицах Палермо, угрожая расправой горожанам, не соблюдающим карантин.

Однако контакты с преступным миром палка о двух концах. Журналисты испанской газеты ABC утверждают, что ситуация изменилась, и итальянская мафия готовится организовать на юге Италии акции протеста. В этом районе около четырех миллионов жителей заняты в нелегальном бизнесе и не платят налоги. Об этом якобы говорится в секретном докладе для премьер-министра Джузеппе Конте, с которым смогли ознакомиться журналисты.

В документе указано, что в условиях пандемии их небольшие предприятия могут закрыться, и люди не смогут рассчитывать на помощь государства. Их отчаяньем намерены воспользоваться преступники.

Жители южных регионов уже устраивали стихийные набеги на продуктовые магазины, пытаясь вынести из них еду, за которую им нечем платить.

Но если мафиози займутся организацией подобных акций протеста, к ним присоединится огромное количество обнищавших граждан, и беспорядки захлестнут весь регион.