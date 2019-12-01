В ходе слежки за преступником полиция выяснила, что мужчина всерьез нацелился найти для себя спутницу жизни. Этим шансом правоохранители и воспользовались. Для этого они взяли SIM-карту жительницы Дели и передали ее своей сотруднице. Девушка при помощи номера зарегистрировалась на сайтах знакомств и в социальных сетях, где опубликовала свою фотографию и написала, что ищет жениха.

Портрет будущего мужа до мелочей совпадал с разыскиваемым преступником. После этого полицейская позвонила злоумышленнику, но тут же сказала, что ошиблась номером. Недоверчивый мужчина в ответ спросил, откуда она ему звонит. Собеседница ответила, что она живет в Дели и попрощалась.

Получив номер девушки мужчина начал пробивать его в Сети и конечно тут же наткнулся на выдуманные анкеты на сайте знакомств. Он перезвонил по уже известному ему номеру и предложил девушке пообщаться. После недели общения девушка предложила уже хорошему знакомому подумать о свадьбе.

В четверг они решили встретиться в храме села Бижури на церемонии рока, когда будущие молодожены приносят клятвы богам. Влюбленного преступника не смутила близость храма к полицейскому участку. Когда он прибыл на место, то его невеста подала сигнал и оперативная группа задержала злоумышленника, которого разыскивали много лет. В минувшую пятницу суд арестовал его и отправил за решетку.

Полицейская патрульная машина. Источник фото: тJulian Mason / flickr

История из индийских СМИ дошла до пользователей Reddit. Они вспомнили сюжет из мультипликационного сериала «Южный парк», где усатый шеф полиции выдавал себя за проститутку. Однако другие пользователи вспомнили похожие истории в реальности. Один из комментаторов рассказал, что его друг на фестивале Burning man познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в палатку. Когда они дошли до места, то он предложил ей марихуану. Девушка оказалась сотрудником полиции, которая задержала своего ухажера.

Пользователи заявили, что предложение о замужестве выглядит очень подозрительно.

«Я подозреваю любую женщину, желающую выйти за меня замуж, и у меня нет судимости», — написал один.

Глава МВД награждает курсантов. Источник фото: Министерство внутренних дел Индии.

«Я не стал бы жениться на женщине, у которой настолько низкие стандарты, что она выбрала меня», — написал еще один автор.

Уже женатый комментатор заявил, что эта статья заставила его с подозрением смотреть на собственную супругу.