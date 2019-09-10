28-летняя мать-одиночка Джейд Сэвэдж (Jade Savage) из Великобритании рассказала о самом грустном неудавшемся свидании в своей жизни. Парень из приложения для знакомства Tinder предложил ей встретиться, но оказался не совсем таким, как она его себе представляла.

Для того, чтобы увидеться с избранником Джейд потртила 93 фунта (около 7,5 тысячи рублей) на дорогу из Систона в соседний город Питерборо, пишет The Sun. Причем это было их вторым свиданием. Как только девушка вышла из поезда, 27-летний кавалер посчитал уместным пошутить о ее весе.

Источник фото: Google Maps

Он сказал, что с последней встречи месяц назад Джейд прибавила в весе, а на ее замечание о том, что молодой человек мог бы быть чуть тактичнее, заявил, что «может шутить на эту тему столько сколько захочет». В ответ британка обозвала его «придурком», а он просто выгнал ее из машины возле станции.

Источник фото: Jade Suzy Savage | Facebook

При этом пока он вез ее обратно к станции, он еще несколько раз обвинил ее в наборе лишнего веса. Вместо романтического свидания женщина получила массу негативных эмоций. Встреча с неадекватным молодым человеком закончилась уже через пять минут и Джейд вернулась в свой город.

«Пока я ехала к нему, мы говорили по телефону. Когда я вышла из поезда, он сходу заявил, что я набрала в весе. Я ему ответила, что он не может так разговаривать со мной, но все еще надеялась на нормальное свидание, хотя, мне кажется, он просто искал способ, чтобы уйти. В итоге, пока мы шли к машине, он еще раз повторил, что я поправилась, и добавил, что имеет право так шутить. Когда мы сели, начали ругаться и уже через пять минут вернулись на станцию», рассказала раздосадованная Джейд Сэвэдж.

Британка решила, что после такого кошмарного свидания, ей нужен бокальчик вина, но все деньги она потратила на дорогу. Она не стала сдаваться и организовала на сайте GoFundMe сбор средств, чтобы вернуть деньги за поездку и купить красного сухого.

Источник фото: платформа GoFundMe.

Ей удалось собрать 775 фунтов стерлингов (около 62 тысяч рублей). Она призналась, что потратит деньги на вино и вкусную еду. Также Джейд рассказала, что ее друзья сначала подшучивали над ситуацией.

«Ты поехала в Питерборо, потратила 93 фунта, чтобы узнать, что ты толстая. Это успех», — говорили она.

Но теперь, кажется им остается только завидовать, что у девушки в итоге есть, чем себя утешить.