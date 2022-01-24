Когда «наградили» короной. Врачи объяснили, что можно и нельзя делать дома ковидным больным

Нередко те, кто заболел ковидом в легкой форме, лечатся дома. Мониторинг состояния проводят медики поликлиники и специалисты центра телемедицины. Пациентам нужно четко соблюдать инструкции врачей и ни в коем случае не нарушать условия карантина.

Для больных ковидом есть инструкции

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала «360», что сегодня департамент здравоохранения прописал порядок действий — разработана четкая маршрутизация пациентов. В том числе и для тех, у которых положительный результат теста на коронавирус, но нет необходимости в госпитализации.

«Если человек остается дома, ему выдается памятка о том, что он должен делать, подключается мониторинг: за пациентами с пневмонией наблюдает телемедицина, постоянно звонят и опрашивают из поликлиники. Через 11 дней приходит врач и по результатам анализов решает, как продолжать лечение», — пояснила Лариса Алексеева.

Она также уточнила, что пациентам назначается и выдается комплекс препаратов: противовирусные, кроворазжижающие, противовоспалительные лекарства, а также витамины. Если температура не выше +38 градусов, это считается нормой, выше — уже показание к госпитализации.

Кстати, пациенты, у которых диагностирована пневмония, получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19, напомнил портал mos.ru.

В целом нужно придерживаться следующих правил:

никакого самолечения;

применять только препараты, которые назначил и выдал врач;

каждый день отмечать свои симптомы в чек-лист самоконтроля.

Еда во время болезни ковидом

Лариса Алексеева уточнила, что на собственном опыте убедилась: ковид чаще всего отбивает всякий аппетит. Однако голодать тоже не выход, нужно поддерживать себя теми продуктами, которые организм принимает, например фруктами и овощами, хотя бы минимумом белковой пищи.

«Если состояние позволяет, нужно питаться полноценно, однако стоит исключить тяжелую пищу и не забывать про овощи. Очень важно обильное питье: пациент должен выпивать не менее трех литров жидкости в день», — отметила врач.

Итак, во время ковида:

нельзя полностью отказываться от пищи;

следует употреблять белок и овощи;

рекомендуется обильное питье — минимум три литра в сутки.

Самолечение при ковиде опасно

Инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» отметил, что больным коронавирусной инфекцией нельзя заниматься самолечением и принимать препараты, которые им не выписывал врач. Особенно это касается антибиотиков: они убивают лишь часть микробов, а часть из них начинает прогрессировать и вызывает осложнения. Также не рекомендуются тепловые процедуры и употребление спиртных напитков.

При ковиде нельзя:

пить антибиотики;

ставить банки и горчичники;

употреблять спиртное.

Рекомендации для болеющих дома

Даже если течение болезни походит легко, есть несколько правил, которые помогут не только ускорить выздоровление, но и снизить риск заразить окружающих. Если у вас дома кто-то заболел, помните:

Если есть возможность, пациенту с коронавирусной инфекцией нужно выделить отдельную комнату.

Часто проветривайте квартиру и комнату больного.

Минимизировать контакты больного с домочадцами, общение только в медицинской маске.

Для контакта с больным довольно одного человека, желательно без хронических заболеваний.

Ручки дверей и другие часто используемые предметы нужно протирать дезинфицирующими средствами.

Все необходимые продукты можно приобрести с помощью услуг бесконтактной доставки. Если пациент с положительным результатом теста на коронавирус будет замечен вне дома, он будет оштрафован. Это же касается и людей, которые живут с пациентом с коронавирусом и нарушают карантин.