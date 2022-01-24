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    24 января 2022, 19:07

    Когда «наградили» короной. Врачи объяснили, что можно и нельзя делать дома ковидным больным

    Терапевт Лариса Алексеева объяснила, как правильно питаться больным ковидом

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Нередко те, кто заболел ковидом в легкой форме, лечатся дома. Мониторинг состояния проводят медики поликлиники и специалисты центра телемедицины. Пациентам нужно четко соблюдать инструкции врачей и ни в коем случае не нарушать условия карантина.

    Мужчина с лекарствами на фоне бактерий коронавируса

    Для больных ковидом есть инструкции

    Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала «360», что сегодня департамент здравоохранения прописал порядок действий — разработана четкая маршрутизация пациентов. В том числе и для тех, у которых положительный результат теста на коронавирус, но нет необходимости в госпитализации.

    «Если человек остается дома, ему выдается памятка о том, что он должен делать, подключается мониторинг: за пациентами с пневмонией наблюдает телемедицина, постоянно звонят и опрашивают из поликлиники. Через 11 дней приходит врач и по результатам анализов решает, как продолжать лечение», — пояснила Лариса Алексеева.

    Она также уточнила, что пациентам назначается и выдается комплекс препаратов: противовирусные, кроворазжижающие, противовоспалительные лекарства, а также витамины. Если температура не выше +38 градусов, это считается нормой, выше — уже показание к госпитализации.

    Кстати, пациенты, у которых диагностирована пневмония, получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19, напомнил портал mos.ru.

    В целом нужно придерживаться следующих правил:

    • никакого самолечения;
    • применять только препараты, которые назначил и выдал врач;
    • каждый день отмечать свои симптомы в чек-лист самоконтроля.

    Еда во время болезни ковидом

    Лариса Алексеева уточнила, что на собственном опыте убедилась: ковид чаще всего отбивает всякий аппетит. Однако голодать тоже не выход, нужно поддерживать себя теми продуктами, которые организм принимает, например фруктами и овощами, хотя бы минимумом белковой пищи.

    «Если состояние позволяет, нужно питаться полноценно, однако стоит исключить тяжелую пищу и не забывать про овощи. Очень важно обильное питье: пациент должен выпивать не менее трех литров жидкости в день», — отметила врач.

    Итак, во время ковида:

    • нельзя полностью отказываться от пищи;
    • следует употреблять белок и овощи;
    • рекомендуется обильное питье — минимум три литра в сутки.

    Самолечение при ковиде опасно

    Инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» отметил, что больным коронавирусной инфекцией нельзя заниматься самолечением и принимать препараты, которые им не выписывал врач. Особенно это касается антибиотиков: они убивают лишь часть микробов, а часть из них начинает прогрессировать и вызывает осложнения. Также не рекомендуются тепловые процедуры и употребление спиртных напитков.

    При ковиде нельзя:

    • пить антибиотики;
    • ставить банки и горчичники;
    • употреблять спиртное.

    Рекомендации для болеющих дома

    Даже если течение болезни походит легко, есть несколько правил, которые помогут не только ускорить выздоровление, но и снизить риск заразить окружающих. Если у вас дома кто-то заболел, помните:

    • Если есть возможность, пациенту с коронавирусной инфекцией нужно выделить отдельную комнату.
    • Часто проветривайте квартиру и комнату больного.
    • Минимизировать контакты больного с домочадцами, общение только в медицинской маске.
    • Для контакта с больным довольно одного человека, желательно без хронических заболеваний.
    • Ручки дверей и другие часто используемые предметы нужно протирать дезинфицирующими средствами.

    Все необходимые продукты можно приобрести с помощью услуг бесконтактной доставки. Если пациент с положительным результатом теста на коронавирус будет замечен вне дома, он будет оштрафован. Это же касается и людей, которые живут с пациентом с коронавирусом и нарушают карантин.