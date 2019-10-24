Когда морфий бесполезен, я предпочитаю умереть! Паралимпийская чемпионка выбрала эвтаназию

22 октября 2019 года бельгийская легкоатлетка Марике Верворт ушла из жизни. Паралимпийская чемпионка не смогла жить с болью и предпочла смертельную инъекцию. Почему она приняла такое решение, и была ли эвтаназия законной?

Марике родилась 10 мая 1979 года в бельгийском городке Дист. Она была очень активным ребенком. Занималась баскетболом, но в профессиональный спорт ее привело не желание громких побед, а болезнь.

Когда она была подростком, врачи выявили прогрессирующее заболевание мышц. Болезнь оказалась неизлечимой. В 21 год ей диагностировали редкое дегенеративное заболевание позвоночника. Девушка села в инвалидное кресло и больше не встала.

Вся ее жизнь превратилась в постоянную борьбу с болью, с эмоциями, с обстоятельствами — войной, выйти из которой победителем невозможно.

Спорт стал один из способов реабилитации. Сначала разновидность баскетбола для инвалидов-колясочников, затем — триатлон. В 2007 году Марике Верворт стала участницей Ironman — соревнований, проходивших на Гавайях. С 2009 года пришлось сильно ограничить активность. Женщина сосредоточилась на спринте.

Источник фото: РИА «Новости»

Долгие годы жительница Бельгии занималась спортом. Физический недуг не помешал ей добиться весомых результатов. В 2012 году она стала участницей Паралимпийских игр в Лондоне. На стометровой дистанции Верворт завоевала золотую медаль в категории T52, на двухсотметровой — серебро.

В 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро колясочница пришла к финишу в гонке на 400 метров со вторым результатом. В стометровой гонке она была третьей.

Перед тем, как выйти на паралимпийский старт Верворт сделала заявление о том, что после соревнований завершит спортивную карьеру и намеревается добровольно уйти из жизни. Но после того, как показала блестящий результат, оказавшись достойным соперником, она изменила свое решение.

В интервью бельгийским СМИ Марике сказала: ее заявление об эвтаназии было неправильно понято и истолковано. Она сообщила, что это действие для нее на данном этапе жизни «абсолютно исключено». Спортсменка поделилась и своими планами: прыгнуть с парашютом и отправиться в полет на самолете-истребителе F-16.

Последние несколько лет Верворт страдала от сильнейших болей. К ним прибавились эпилептические припадки. Однажды приступ произошел, когда спортсменка готовила еду. Она потеряла сознание и получила серьезные ожоги конечностей.

«Я не представляю, что ждет меня через полчаса. Может стать плохо, может начаться эпилептический припадок. Я плачу, я кричу от боли. Мне нужно много морфия, валиума и других таблеток», — говорила она журналистам во время интервью.

Источник фото: РИА «Новости»

Но никакие анестетики уже не могли изменить ситуацию. Организм к ним просто привык. После серебряной медали в Рио у Марике был сильнейший приступ. В течение 30 часов боль не отпускала ее ни на секунду.

Когда спортсменке было 38 лет, ее парализовало по грудь. Почти перестали слушаться пальцы, стало стремительно падать зрение. Еще в 2008 году Марике Верворт подписала документы, в которых зафиксировала согласие на эвтаназию.

«Если бы у меня на руках не было разрешения на эвтаназию, то думаю, что я бы уже покончила жизнь самоубийством. Если бы эвтаназия была легализована в каждой стране, то было бы меньше самоубийств… Когда плохих дней в моей жизни станет больше, чем хороших, то я воспользуюсь своим правом на эвтаназию. Но время для этого пока не пришло», — заявила легкоатлетка.

Бельгия законодательно разрешила эвтаназию в 2002 году. Статистика утверждает, что к добровольному уходу из жизни таким способом прибегают ежедневно пять жителей страны. Разрешение принять смерть от рук врача получить непросто. Нужно доказать, что человек страдает от неизлечимой болезни и подтвердить это заключениями трех независимых врачей.

Я хочу поблагодарить своих родных за возможность прожить жизнь так, как я это сделала. Я упокоюсь счастливой Марике Верворт

Перед днем своей смерти Марике Верворт составила завещание. Она даже прописала там действия, которые родные должны совершить после того, как ее сердце перестанет биться. Близкие люди должны из красной коробки выпустить белых бабочек. Тело необходимо кремировать, а прах развеять над морем вблизи Канарских островов. Именно там бельгийская легкоатлетка последние несколько лет своей жизни праздновала Рождество.