facebook_pixel
    10 июля 2020, 17:39

    Кофейные моря во Владивостоке. Откуда взялось таинственное пятно на воде

    Василиса Андреева, Кирилл Тодоров

    Во Владивостоке на поверхности моря заметили странное маслянистое пятно и пену. Чтобы выяснить природу этого вещества, уже отправили специальное судно. Пока что местным экологам остается только гадать.
    Кофейные моря во Владивостоке. Откуда взялось таинственное пятно на воде

    Странную субстанцию на воде могли сегодня наблюдать жители Владивостока: неизвестное вещество цвета молочного кофе разлилось от Спортивной гавани до набережной, где Вторая Речка впадает в Амурский залив. Уже отправили специальное судно для анализа вещества и очистки воды.

    Кофейные моря во Владивостоке. Откуда взялось таинственное пятно на воде | Изображение 1
    Источник фото: Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
    Кофейные моря во Владивостоке. Откуда взялось таинственное пятно на воде | Изображение 2
    Источник фото: Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

    Пока что основная версия, которую озвучил, в частности, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Владимир Раков: смешение пресной и морской воды. В разговоре с «360» специалист объяснил, что в пресных водоемах вода обладает высокой кислотностью, тогда как в морской воде содержится большое количество щелочных элементов. К ним относится, например, хлорид натрия — морская соль.

    Радует одно: можно с уверенностью сказать, что это не нефтяной разлив — тогда была бы радужная пленка.

    Раков также не исключил, что причина в органическом веществе, которое могло проникнуть в водоем извне — например, после промывки судна или через канализационные трубы.

    Не вся канализация у нас проходит через очистные сооружения. Есть стоки и на Первой, и на Второй Речке, вода из которых попадает в Амурский залив

    Владимир Раковдоктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института.

    Во Владивостоке есть проблемы с очистными сооружениями, поэтому такая пена, по словам Ракова, не является редким случаем для города. В некоторых местах, куда выходят канализационные стоки с неочищенной водой, пленку и пену на воде можно наблюдать практически каждый день. Поэтому проводить какие-то специальные мероприятия по очистке воды от нее нерационально — достаточно дождаться штормового ветра или ливня.

    Так или иначе, пока не ясно, представляет ли эта пленка опасность для экологии. Владимир Раков сомневается, что это ядовитое вещество, но купаться в нем все равно не советует — могут возникнуть аллергические реакции.

    Жителей Владивостока странный цвет воды, судя по всему, не пугает — люди привычные. Или желание искупаться в теплую погоду пересиливает все страхи и даже опасность аллергии.