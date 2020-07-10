Кофейные моря во Владивостоке. Откуда взялось таинственное пятно на воде

Во Владивостоке на поверхности моря заметили странное маслянистое пятно и пену. Чтобы выяснить природу этого вещества, уже отправили специальное судно. Пока что местным экологам остается только гадать.

Странную субстанцию на воде могли сегодня наблюдать жители Владивостока: неизвестное вещество цвета молочного кофе разлилось от Спортивной гавани до набережной, где Вторая Речка впадает в Амурский залив. Уже отправили специальное судно для анализа вещества и очистки воды.

Источник фото: Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Источник фото: Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Пока что основная версия, которую озвучил, в частности, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Владимир Раков: смешение пресной и морской воды. В разговоре с «360» специалист объяснил, что в пресных водоемах вода обладает высокой кислотностью, тогда как в морской воде содержится большое количество щелочных элементов. К ним относится, например, хлорид натрия — морская соль.

Радует одно: можно с уверенностью сказать, что это не нефтяной разлив — тогда была бы радужная пленка.

Раков также не исключил, что причина в органическом веществе, которое могло проникнуть в водоем извне — например, после промывки судна или через канализационные трубы.

Не вся канализация у нас проходит через очистные сооружения. Есть стоки и на Первой, и на Второй Речке, вода из которых попадает в Амурский залив Владимир Раков доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института.

Во Владивостоке есть проблемы с очистными сооружениями, поэтому такая пена, по словам Ракова, не является редким случаем для города. В некоторых местах, куда выходят канализационные стоки с неочищенной водой, пленку и пену на воде можно наблюдать практически каждый день. Поэтому проводить какие-то специальные мероприятия по очистке воды от нее нерационально — достаточно дождаться штормового ветра или ливня.

Так или иначе, пока не ясно, представляет ли эта пленка опасность для экологии. Владимир Раков сомневается, что это ядовитое вещество, но купаться в нем все равно не советует — могут возникнуть аллергические реакции.

Жителей Владивостока странный цвет воды, судя по всему, не пугает — люди привычные. Или желание искупаться в теплую погоду пересиливает все страхи и даже опасность аллергии.