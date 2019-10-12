«Кое-кто разжирел и подпортил аутентичность». Как утомительные флешбэки убили «Путь: Во все тяжкие»

11 октября вышел полнометражный фильм Netflix «Путь: Во все тяжкие» (El Camino: A Breaking Bad Movie), который является продолжением одноименного культового сериала. Он рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана, спасенного в последней серии Уолтером Уайтом от похитивших его неонацистов.

Фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие» вышел на Netflix Подробнее

Фильм доступен пока только на языке оригинала, но есть русские субтитры. Сервис Netflix предоставляет 30 дней бесплатного пробного периода для новых пользователей, поэтому поклонники сериала могут зарегистрироваться и посмотреть фильм немедленно.

В продолжении сериала оставшийся один Джесси Пинкман возвращается в Альбукерке и пытается найти свое место в жизни. Он скрывается от полиции, похитителей и своего прошлого.

Фанаты сериала «Во все тяжкие» ждали продолжения с 2013 года, и появление спин-оффа «Лучше звоните Солу» не сделало их желание узнать о судьбе Джесси менее острым.

Но многие из тех, кто уже посмотрел фильм, предостерегают зрителей от завышенных ожиданий. Американский критик и телеведущий Роджер Эберт написал об El Camino: «Прекрасный эпилог для полюбившегося персонажа. Фильм, конечно, не может существовать как отдельный проект. Но мне нравится, что он появился не сразу после окончания сериала, иначе это выглядело бы как попытка собрать побольше денег. Через шесть лет история выглядит более креативно».

Издание Daily Telegraph (UK) отметило, что после окончания сериала зрители так и не узнали, что случилось с Пинкманом, и вряд ли в этом была необходимость.

«Он уехал в ночь, и это было идеально!» — подчеркнуло издание.

Портал NPR сообщил, что посмотреть фильм можно, так как он является приятным дополнением к сериалу. Аарон Пол, как всегда, хорош.

Критики издания Clarín ответили разочарованным зрителям. По их мнению, фильм отличается по стилю от сериала также, как первый сезон от пятого. И это нормально.

«Годы ни для кого не прошли даром. Герои изменились, кто-то поправился, кто-то постарел», — сказано в статье.

Издание Entertainment Weekly отметило, что проект получился крутой, но не сказать, чтобы необходимый.

Мнения русскоязычных и англоязычных зрителей также разделились.

Одни из лучших двух часов, которые я провел перед телевизором. Мурашки по коже.

Судья: вам грозит 25 лет.

6ix9ine: Я слышал, вы ищите Джесси Пинкмана…

Лучший момент. Выбирай своих друзей мудро…