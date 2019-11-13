Нарушений в два раза больше. Новую редакцию КоАП назвали путем к коррупции

В новой редакции КоАП некоторые штрафы могут вырасти в пять раз. Глав с описанием административных нарушений станет в два раза больше. Опрошенные «360» эксперты не ждут от новой редакции ничего хорошего.

Правительство подготовило новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Формально число глав с описанием составов правонарушений увеличится вдвое — с 16 до 35. Но отчасти это объясняется переформатированием уже существующих статей. Например, в отдельную главу вынесли нарушение избирательных прав. Текст документа обсуждается и может еще измениться, пишут «Ведомости».

Что изменится в КоАП

В обновленном КоАП штраф за мелкое хулиганство увеличится с 0,5-1 тысячи до трех-пяти тысяч рублей. Также нарушителю могут назначить исправительные работы на 40 часов. Трактовка понятия при этом расширится. Туда включат справление нужды в общественном месте или «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу».

Препятствование работе адвокатов или отказ в предоставлении защитнику информации будут наказывать штрафом в две-пять тысяч для физических лиц и 5-10 тысяч рублей для должностных.

С одной до пяти тысяч вырастут санкции за оскорбление других. А для должностных лиц предусмотрено еще и наказание за дискриминацию. Зато для них с 50-100 до 10-30 тысяч рублей уменьшится сумма, которую придется заплатить за нарушения права на свободу вероисповедания. От трех до пяти тысяч придется заплатить физлицам за нарушение права на использование русского языка или языка одной из республик РФ.

Прогулку в общественном месте с собакой опасной породы без поводка законодатели оценили в три-пять тысяч рублей. К таким местам они предложили отнести парки, скверы, улицы, вокзалы, пристани и аэропорты, остановки и сам общественный транспорт, жилые микрорайоны и места общего пользования в домах.

35 вместо 16

Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев пояснил «360», что расширение числа глав с 16 до 35 — это следствие тенденции по переводу некоторых нарушений из Уголовного в административный кодекс. Но вместе с расширением перечня нарушений растут штрафы не только за серьезные проступки, но и за «каждую ерунду». Поэтому депутат считает реформу не совсем корректной.

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«Система, когда человек не может, что называется, повернуться плюнуть без привлечения к административной ответственности, мне не нравится. Нужно больше профилактики, больше работать с населением. А не пытаться решить проблемы штрафами», — добавил парламентарий.

В некоторых областях права, убежден Соловьев, ужесточение наказания необходимо. Например, за ущерб экологии, нарушения на свалках. То есть там, где это приводит к серьезным последствиям.

Формализм для коррупции

Экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов считает, что изменение КоАП бессмысленно, это формальное внесение поправок. Ужесточение наказания никогда не снижает число правонарушений. Скорее всего, изменение поощрит коррупцию — стороны будут чаще договариваться на месте. Живой пример — ужесточение наказания за езду в пьяном виде. Штрафы отменили, нарушителей лишают прав. Но по статистике, нетрезвых на дорогах стало не меньше, а больше.

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«Вырос размер взяток гаишникам. Если раньше можно было за 30 тысяч рублей договориться, то сейчас минимум 100-150 тысяч рублей. Пока есть коррупция, ужесточения не приведут ни к чему хорошему», — добавил Харламов.

Если обновления в КоАП одобрят, судам и правоохранителям, считает собеседник «360», работать станет легче, а адвокатам — наоборот. Кроме того, Харламов не исключил роста злоупотреблений со стороны полицейских, стремящихся заработать лишнюю «палку».

«Мы же видим дела Голунова, Устинова, который вообще ничего не делал, и даже сенаторы встали на его защиту. В погонях за раскрытием преступлений и административных правонарушений они (полицейские — прим. ред.) будут, конечно же, злоупотреблять. Тем более есть почва в виде таких новых редакций», — заключил Харламов.