Коалиция русофобов победила в Чехии. Это грозит новыми санкциями и полным концом отношений

В Чехии новое правительство сформирует либеральная коалиция «Вместе». Ее лидер Петр Фиала еще в ходе предвыборной кампании показал, что готов ужесточить антироссийские меры и пойти на полную заморозку отношений. Такой подход уничтожит отношения с Россией, которые находятся на самом низком уровне за последние 30 лет.

Парламентские выборы в Чехии прошли 8 и 9 октября. Победу в них одержали три либеральные партии, объединенные в коалицию «Вместе», сообщило местное телевидение.

Новое правительство может появиться еще до Рождества. По правилам, палата депутатов должна собраться не позднее чем через 30 дней после окончания выборов.

В этому году ситуацию осложнило самочувствие президента Милоша Земана, которого госпитализировали на следующий день после парламентских выборов. Именно он должен принять отставку правительства и назначить нового премьер-министра и кабмин.

Лидер либеральной коалиции «Вместе» Петр Фиала попросил главу государства о встрече. Президент уже созывает заседание палаты депутатов — и это не лучшая новость для России.

Русофобские настроения Петра Фиалы

Когда премьер-министром Чехии был Андрей Бабиш, Россия внесла страну в список недружественных, хотя жестких русофобов в правительстве не было. Об этом Би-би-си рассказал политолог Иван Преображенский. В новой коалиции большинства есть политики, настроенные по отношению к России менее дружественно.

Во время предвыборной кампании Петр Фиала критиковал правящую партию за слишком мягкое отношение к России. Оппозиция припомнила главе государства, что тот выступал за отмену санкций, называл присоединение Крыма свершившимся фактом, встречался с Владимиром Путиным и агитировал местных бизнесменов вкладываться в российскую экономику. Фиала же обещал расширить санкции, действовать в отношении России с позиции силы, вывести Чехию из «Северного потока — 2» и легализовать поставки оружия на Украину.

В апреле 2021 года чешские власти обвинили российскую сторону во взрывах на складе боеприпасов во Врбетице и ввели санкции. Тогда лидер «Вместе» заявлял, что этих мер мало.

Именно у Петра Фиалы, уверены специалисты, сейчас больше всего шансов возглавить правительство. Когда-то педантичного Фиалу критиковали из-за недостатка ораторских навыков, теперь его выступления стали ярче и убедительнее. И антироссийская риторика только добавляет красок его монологам.

Отношения Чехии и России прекратятся

Сегодня отношения Чехии и России находятся на самом низком уровне за последние 30 лет, отметил в разговоре с РИА «Новости» профессор Карлова университета в Праге Карел Свобода.

«Кто бы ни возглавил правительство, теплее они (отношения — прим. ред.) не станут. Хорошо, если сохраним хотя бы технические контакты диппредставительств», — пояснил он.

При Фиале любые отношения Чехии и России попросту исчезнут, уверен преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Возможен разрыв по всем направлениям, начиная от выхода Чехии из «Северного потока — 2» и отказа покупать российский газ, заканчивая понижением уровня дипломатических отношений. Ведь речь идет об идеологически заряженных людях Вадим Трухачев.

Фиала — представитель академической среды, главного рассадника русофобии, отметил Трухачев. МИД Чехии, предположил эксперт, возглавит староста Ондржей Коларж, инициировавший снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

То, что приход Фиалы к власти негативно отразится на отношениях с Россией, «360» подтвердил и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, Чехия не собирается восстанавливать отношения, которые были до кризиса.

«Как далеко они могут дойти с учетом этого негативного подхода, никто не знает. <…> Сложно сказать, в чем причина такого резко негативного отношения. Коалиция еще не пришла к власти, но уже делала резкие заявления. Это дипломатически, политически, гуманитарно неправильно», — отметил Топорнин.

При этом сами чехи такого негатива в отношении России не испытывают, уверен эксперт.