«Соединенные Штаты считают, что газопровод „Северный поток — 2“ создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России… Мы надеемся, что газопровод „Северный поток — 2“ не будет достроен, мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — заявил Помпео.

При этом он добавил, что газопровод угрожает Украине, а по этому поводу якобы «переживают многие немцы». Госсекретарь не стал скрывать, что надеется на содействие Берлина. По его словам, Германия должна отреагировать, причем не важно, по какой причине: из-за реальных «последствий для безопасности, которые возникают из-за зависимости от российского газа» или же из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Потенциальные союзники США

«Тот сценарий, о котором говорит Помпео, в принципе был предсказуем. Для этого и нужен был прецедент с Навальным. Но то, что сейчас создается такая коалиция, говорит о том, что не все едины в этом вопросе, как ожидалось. Польша, которая спит и видит, как бы стать европейским хабом для сжиженного газа, явно войдет в коалицию. Для ее правительства роль не играет, что этот газ дороже, что он грязнее, что экологически нагрузка на природу будет намного больше», — заявил в разговоре с «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, скорее всего, к коалиции присоединится Прибалтика и другие страны, на которые у США есть рычаги давления. Он добавил, что все государства ЕС находятся в очень сильной зависимости от Вашингтона. Это бизнес. Теперь каждой стране нужно будет подумать, чем она рискует, не подчинившись призыву американцев.

Германия, например, больше всех выигрывает от строительства «Северного потока — 2», наверное, и денег больше всех вложила, но даже Берлин не решается открыто сказать: «Не вмешивайтесь в наши дела!» Думаю, другим странам будет не легче принять решение Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Открыто против коалиции не выступит никто. В этом уверена политолог Наталия Елисеева. По ее мнению, будут слышны заявления о некорректности, абсурдности ситуации, о том, что пытаются политизировать коммерцию и так далее.

«Такие заявления будут, но выступить конкретно с формулировкой „мы против“ никто не решится. К сожалению, этого не сделает никто, кроме России. И то даже Россия в таких заявлениях аккуратна, потому что главный аргумент, который сейчас слышен от Пескова и от представителей Германии, — это то, что „Северный поток — 2“ — коммерческий проект и никаким образом к политике отношения не имеет», — подчеркнула собеседница «360».

Почему США против «Северного потока — 2»?

По словам Елисеевой, США действуют исключительно из соображений собственной выгоды, ведь речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который американцы пытаются продавать Европе. Сейчас, отметила собеседница «360», говорят о строительстве портов для приема СПГ и о том, чтобы его было технологически возможно транспортировать и в последствии использовать на территории ЕС.

Для Европы СПГ будет дороже, но США это не волнует. Им нужно реализовать продукцию на европейском рынке. С «Северным потоком — 2» им это будет сделать чрезвычайно тяжело. В любом случае, на данный момент торговля с Россией, получение ресурсов от России — это самый простой и наиболее дешевый способ для ЕС Наталия Елисеева политолог.

В этой ситуации нет политики, есть лишь бизнес, считает политолог. Поэтому каждая сторона пытается продвинуть собственный продукт и получить прибыль. Если «Северный поток — 2» достроят, то СПГ окажется не нужен даже Польше, которой придется взаимодействовать с Германией и остальными.

«Россия, как мы знаем, сейчас аккуратненько идет к завершению проекта. Там небольшой участок остался. Но опять же, сейчас непонятно, успеем мы завершить строительство к концу года или не успеем», — заключила собеседница «360».