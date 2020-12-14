Титан, показавший шпионов. Писатели, актеры и глава разведки вспомнили, за что полюбили книги ле Карре

Известный автор шпионских романов Джон ле Карре умер в 89 лет после борьбы с пневмонией. По его романам было снято множество фильмов и сериалов. Его память почтили многие известные писатели, такие как Стивен Кинг, Уильям Гибсон, Роберт Харрис и Пауло Коэльо, актеры и даже глава британской разведки.

О смерти писателя сообщил его литературный агент Джонни Геллер. Он назвал ле Карре «бесспорным гигантом английской литературы, определившим эпоху холодной войны и бесстрашно говорившим правду в последующих декадах». Геллер заявил, что потерял наставника, вдохновение и, самое главное, друга.

Ле Карре написал более 20 книг в жанре шпионских романов. Самые известные и переведенные на русский язык — «Шпион, выйди вон», «Шпион, пришедший с холода», «Такой же предатель, как мы», «Маленькая барабанщица», «Ночной администратор». По всем ним были сняты фильмы и сериалы. Возможно, ле Карре был особенно хорош в своем деле, потому что в свое время работал на контрразведку МИ-5 и на разведслужбу МИ-6.

«Для меня Джон ле Карре был много кем. Он, конечно, был великим автором, истинным владельцем серьезного, взрослого, сложного шпионского романа. Он действительно владел жанром», — написал Гэри Олдман, сыгравший главную роль в «Шпион, выйди вон!».

Актер также отметил, что ле Карре всегда был настоящим джентльменом.

Писательница Маргарет Этвуд назвала романы с участием его персонажа Джорджа Смайли «ключом к пониманию середины ХХ века», а историк Саймон Себаг-Монтефиоре охарактеризовал ле Карре как «титана английской литературы». Стивен Фрай заявил, что на данный момент не может назвать ни одного современного писателя, который доставил ему большее удовольствие, чем ле Карре.

Стивен Кинг назвал его «литературным гигантом и гуманистом», а писатель Эдриан Маккинти заявил, что книга «Шпион, выйди вон!» — это величайший шпионский роман из когда-либо написанных.

Писатель Роберт Харрис заявил, что новость о смерти коллеги очень его опечалила и что тот был одним из великих послевоенных британских романистов.

Писатель Гари Штейнгарт назвал его «одним из величайших и самых влиятельных писателей 20-го века», а Уильям Гибсон сказал, что ле Карре был первым писателем, вдохновившим его на более глубокое изучение современной действительности.

«Джон ле Карре, вы были не только великим писателем, но и провидцем. Наслаждайтесь своим новым домом», — написал знаменитый писатель Пауло Коэльо.

Актер Майкл Маккин, сыгравший главную роль в экранизации «Ночного администратора», сказал, что жизнь ле Карре «не имеет себе равных».

По словам американского журналиста ветерана Дэна Рэзера, ни один писатель не смог лучше передать маневры и уловки времен холодной войны. Он заявил, что произведения ле Карре будут читать поколения.

Бен Роудс, политический обозреватель и заместитель советника Обамы по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, написал, что ему трудно выразить, насколько он благодарен за жизнь и работу Джона ле Карре. Он охарактеризовал автора как необычайно умного и амбициозного человека.

Трогательными словами почтила память писателя и актриса Флоренс Пью. В 2018 году вышла экранизация его романа «Маленькая барабанщица», в которой она исполнила главную роль. Она написала, что безумно волновалась во время их первой встречи на съемках и до сих пор не может поверить, что это вылилось в хорошую дружбу.

«Мы знали, что пришла волшебная дружба. Я сидела и слушала, как он рассказывал историю за историей своей невероятной и совершенно захватывающей жизни, а затем, когда я подумала, что он почти наверняка закончил, он сказал, что это только начало и что мне нужно поесть», — написала она в Instagram.

Память легендарного писателя почтил даже глава разведки МИ-6 Ричард Мур.

«Очень грустно слышать новости о Джоне ле Карре. Гигант литературы, оставивший свой след в МИ-6 своими запоминающимися и блестящими романами. Мои мысли с его семьей, друзьями и поклонниками», — написал он в своем Twitter.

А вот бывший глава МИ-6 утверждал, что романы ле Карре дали «дурную славу» организации.