Прошло 10 лет со дня смерти бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. На его правление пришелся трехлетний голод, развитие ядерной программы, а также усиление позиции армии в обществе. Сейчас Ким Чен Ын во многом продолжает политику своего отца, но в отличие от него делает больше упора на экономику.

Путь Ким Чен Ира

Ким Чен Ир стал лидером Северной Кореи в 1994 году. Он занял этот пост после смерти своего отца, Ким Ир Сена, основателя Корейской Народно-Демократической Республики. Первые годы его правления были непростыми, поскольку их сопровождал так называемый «Трудный поход». Это трехлетний период, когда вся страна страдала от голода из-за слаборазвитой экономики, а также засух и наводнений.

Не помогала и политика, по которой еду в первую очередь отдавали военной и правительственной элите. По разным оценкам, в период с 1995 по 1998 год погибло от сотен тысяч до более трех миллионов человек. Тогда же был разгар конфронтации Северной Кореи с Соединенными Штатами из-за ядерной программы Пхеньяна.

Однако Ким Чен Ир смог выдержать этот сложный период, ведь он готовился к роли лидера с 20 лет, а к власти пришел в 42 года.

Публике он был известен как человек, любивший кино, искусство, прекрасную еду и напитки. Еще его увлекали темы культуры и пропаганды, что в последствии привело к тому, как он активно стал взращивать в стране культ личности. Он честно признавался, что экономика никогда не была его сильной стороной, а еще ему не хватало харизмы и общительности, присущих его отцу.

Однако он не был поверхностным плейбоем, коим его пытались выставить южнокорейские СМИ. По сообщениям Open Democracy, о нем лестно отзывались иностранные лидеры, которым довелось встретиться с ним лично. Президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и госсекретарь США Мадлен Олбрайт описывали его как умного, хорошо информированного и даже очаровательного человека.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил в разговоре с «360», что Ким Чен Ир был последователен в своей политике и шел четко по стопам своего отца.

«Он запомнился тем, что, прежде всего, ничего не изменил, не отменил и не предал из тех идеалов, которые достались ему в наследство. И в сложной международной обстановке он выстоял. Не поддался, а остался стоять на своем», — отметил эксперт.

Ему также удавалось налаживать контакты с другими странами. Например, именно при нем началось активное сотрудничество КНДР с Китаем и Россией. В том коридоре возможностей, который у него был с точки зрения дипломатии, он проявил себя достаточно активно. С этим согласен и ведущий специалист кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт.

«Он участвовал в шестисторонних переговорах, которые можно рассматривать, как одни из самых эффективных форматов, где КНДР когда-либо была представлена. Можно также упомянуть присоединение КНДР к региональному форуму АСЕАН», — сказал собеседник «360».

Помимо этого, в начале нулевых произошло потепление отношений между Северной и Южной Кореей, что было больше заслугой тогдашнего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Но Ким Чен Ир продемонстрировал тогда готовность к диалогу. Правда в 2010 году, за год до его смерти, вновь произошел накал отношений между двумя странами. Северокорейская артиллерия обстреляла южнокорейский остров в ходе конфронтации из-за южнокорейских военных учений, что чуть не привело к открытому военному конфликту.

«Нельзя забывать и то, что он был адептом ядерной программы. Она развивалась при нем и была испытана впервые в 2006 году», — напомнил Файншмидт.

Разработка и испытание ядерных программ закрепили за КНДР репутацию непредсказуемой и провокационной страны. Ким Чен Ира не волновали и не пугали санкции со стороны международного сообщества, он продолжал вести свою линию. Он также усилил позицию армии в обществе, потому что того требовали обстоятельства, но в то же время не стал препятствовать рыночным реформам. Голодный кризис конца 1990-х годов ясно показал, что если государство и дальше продолжит давить на общество, то оно может уничтожить самого себя. При Ким Чен Ире стали появляться первые мелкие предпринимательские бизнесы.

По сей день его сильно почитают в стране, а в честь десятой годовщины смерти в КНДР объявили 11-дневный траур. На протяжении этих дней северокорейцам нельзя отмечать дни рождения, проводить похороны, пить алкоголь и смеяться. Об этом сообщил RFА.

Правление Ким Чен Ына

Когда в конце 2011 года к власти пришел Ким Чен Ын, многие задавались вопросом, выживет ли Северная Корея с малоизвестным 27-летним руководителем. Одни предсказывали, что Ким будет настаивать на экономических реформах и, возможно, денуклеаризации из-за его образования, полученного в Швейцарии. Некоторые предполагали, что он будет подставным лицом, пока все решения будут принимать пожилые чиновники, назначенные его отцом.

На деле Ким Чен Ын организовал серию громких казней и арестов, устранив потенциальных соперников, и сделал все, чтобы закрепить за собой такую же абсолютную власть, которой пользовались его отец и дедушка. По сообщениям Associated Press, к 2016 году Ким успел казнить около 340 человек. В их числе казнь в 2013 году его могущественного дяди, Чан Сон Тхэка, и в 2012 году военного начальника Ри Ён Хо — оба помогли ему прийти к власти.

Он продолжил поддерживать ядерную политику отца, проведя еще четыре испытательных взрыва, а также три испытания межконтинентальных баллистических ракет. По оценке Южной Кореи на 2018 год, у Северной Кореи было от 20 до 60 единиц ядерного оружия. Эксперты говорят, что КНДР может добавлять от шести до 18 бомб каждый год.

«Он молодой лидер и, вероятно, хочет показать свою силу, чтобы послать сигнал: „Не смотри на меня свысока, потому что я молод“», — отмечал аналитик Корейского института военных дел Южной Кореи Ким Ёль Су для Associated Press.

Файншмидт также подчеркнул, что он отошел от политики отца по превосходству военных, наоборот снизив их значимость в обществе. Он вернул контроль правящей Рабочей партии над армией и обеспечил небольшой, но постепенный экономический рост в первые несколько лет.

«При нем рыночные реформы пошли дальше и увереннее. Особенно это можно увидеть в сельско-хозяйственной сфере. Он оттолкнулся от позиции отца и пошел более уверенно, но, опять же, с большим влиянием на гражданские структуры, нежели на военные», — сказал он.

При этом стоит отметить, что здесь речь идет о жизни КНДР до 2020 года, поскольку в период пандемии ситуация внутри страны усугубилась, но пока рано судить о том, до какой степени все дошло.

Смерть Кем Ен Джу

В среду, 15 декабря, также стало известно о кончине Кем Ен Джу, младшего брата основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Он скончался на 102-м году жизни и считался второй по величине фигурой страны до того, как его племянник Ким Чен Ир стал правителем в 1994 году.

Государственные СМИ Северной Кореи не сообщают, когда именно он умер. По данным министерства объединения Сеула, он родился в 1920 году, а это означает, что на момент смерти ему было либо сто лет, либо 101 год.

Ким Чен Ын, внук Ким Ир Сена, выразил «глубокие соболезнования» в связи со смертью, а также отправил венок.

«Он преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — процитировали в Yonhap сообщение агентства ЦТАК.