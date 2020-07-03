Сторонники Павла Грудинина заявили, что его сельскохозяйственному предприятию «Совхоз имени Ленина» не дают открывать точки продажи в Подмосковье. Но история не такая простая — у бизнеса Грудинина возникали проблемы и с антимонопольной службой, и с правительством Москвы, и с другими инстанциями.

Коммунистическая газета «Советская Россия» написала, что бизнес Павла Грудинина «Совхоз имени Ленина» в очередной раз хотят задушить — в Подмосковье им якобы не дают достаточно точек для сбыта садовой земляники и клубники.

При этом правительства Москвы и Московской области предлагают совхозу размещаться на всех доступных местах, где присутствуют и другие производители, — на рынках, ярмарках выходного дня и так далее.

Кроме того, ничто не мешает предприятию сотрудничать с различными магазинами, но бизнес Грудинина на это не идет принципиально — невыгодно.

«Перекупщики возьмут у нас по 100 рублей за килограмм, а продадут за те же 250. Для нас это не только нерентабельно, но и обидно», — заявлял раньше Грудинин.

Сейчас, в соответствии с заявлением администрации Ленинского городского округа, продукция «Совхоза имени Ленина» все же продается в розничных сетях.

При этом остальные производители клубники, наоборот, стремятся сотрудничать с торговыми сетями. Компания «Русская ягода» из Луховиц рассматривает их как основной канал сбыта и отправляет клубнику в магазины других регионов, даже на Сахалин.

«Основные точки нашей продажи — торговые сети, — рассказал „360“ гендиректор компании Иван Рябинин. — Мы сконцентрированы на том, чтобы продукция подходила под их требования, это основное направление компании. У нас и небольшие магазины закупают и реализуют продукцию через свои магазины и палатки. Можно и к нам на поле приехать — мы продадим».

2020. Нарушения при продаже

Один из пайщиков «Совхоза имени Ленина» рассказал «360» о нынешней ситуации на точках продаж клубники. По его словам, предписания по безопасности в период пандемии в фирменных ларьках-«клубничках» не соблюдаются.

«Нет социальной дистанции, масок и перчаток. А если что-то и есть, то они эти маски на подбородках просто носят», — сказал он.

Одна из точек продажи «Совхоза имени Ленина» расположена на Каширском шоссе, рядом с проезжей частью. Других продавцов в этой зоне нет.

«По Москве [ставить точки] было запрещено. Я думаю, что это самостав, то есть они ставят самостоятельно, потому что они так решили», — рассказал пайщик совхоза.

По его словам, две действующие точки на Каширском шоссе создают неудобства для водителей — большие очереди мешают транспорту, образуются пробки.

«На Каширке постоянные заторы. Водителей по сути принуждают, скажем так, вставать и нарушать правила дорожного движения», — добавил он.

Совхозу разрешили продавать клубнику, например, в Ленинском городском округе. Его администрация объяснила «360», что в муниципалитете официально согласована работа 32 нестандартных точек продаж. И шесть из них — то есть 20% — отдали Совхозу и ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства». «Более того, клубника Совхоза имени Ленина реализуется в торговых сетях и стационарных магазинах. На центральной ярмарке в Видном также предоставлено место Совхозу в первой линии», — сообщила администрация Ленинского г. о.

Впрочем, ситуация с пробками и желание Совхоза получить преимущество перед конкурентами не новы — у них и прежде возникали споры из-за этого с ФАС и властями Москвы.

2018. Грудинин против чемпионата мира

В 2018 году бизнес Павла Грудинина жаловался на проблемы из-за чемпионата мира по футболу, который проводила Россия. Совхозу запретили продавать клубнику на Каширском шоссе из-за того, что подобные точки реализации непременно создавали бы пробки на дороге к аэропорту Домодедово.

Грудинин заявил, что никаких официальных документов ему не предъявили — просто перевезли четыре палатки на территорию Совхоза. На это было дано устное распоряжение властей во время координационных советов с представителями МЧС, МВД и других ведомств.

Однако безопасность и комфорт на дорогах Грудинина и его предприятие волнуют мало — он жаловался на то, что московские власти не поддерживают бизнес, а палатки якобы не мешали движению автомобилей. Власти же уверены, что останавливающиеся ради покупки клубники машины образовывали бы заторы на трассе.

2015. Грудинин против Москвы и ФАС

В 2015-м году вокруг Павла Грудинина и его клубничного бизнеса развернулось сразу несколько скандалов. Сначала Федеральная антимонопольная служба заметила нарушения в том, как Совхоз имени Ленина продает свою продукцию на территории Москвы.

Предприятие привозило на продажу огромные лотки с ягодами к выходам из метро. В ФАС уверены — это нарушение здоровой конкуренции, ведь у других производителей таких точек реализации нет.

Причем отказали бизнесу Грудинина по весьма понятной причине — нельзя вокруг станций метро устраивать клубничные ряды. Для этого есть специально отведенные места, где каждый производитель может представить свой товар — например, ярмарки выходного дня или рынки. По сути власти отказались создавать особые условия для Совхоза, ведь это бы нарушило права всех остальных производителей. В ответ предприятие заявило, что их ягоды будут гнить на полях из-за упрямства московских властей.

Позже глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что трудности реализации клубники Совхоза имени Ленина могут крыться совсем в другом — подмосковные ягоды оказались существенно дороже, чем такие же, но привезенные из других регионов — Чувашии, Краснодара, Волгограда.

Причем в 2015-м Грудинин тоже жаловался на то, что московские власти якобы запретили ему торговать на территории города. На самом же деле Совхоз размещался как минимум на 30 столичных точках реализации, еще более 100 ярмарок выходного дня готовы были принять подмосковного производителя. Но компания Грудинина ограничилась только 15 из них. Немерюк объяснял это нежеланием торговать рядом с конкурентами, которые предлагали клубнику дешевле в полтора раза.