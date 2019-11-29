Клоны в цифре: как американцы скопировали белорусскую игру

В США крупный издатель игр может не моргнув глазом «позаимствовать» вашу концепцию — и ему ничего не будет. Как в Кремниевой долине относятся к «заокеанским варварам» и что делать, если ваш труд скопировали? Рассказывает колумнист «360».

Представим ситуацию: какой-нибудь известный писатель родом из России, да хоть бы Дмитрий Глуховский, пишет новый роман. Книга издается большим тиражом и тут же становится бестселлером — в восторге критики и читатели.

Через месяц выходит роман американского хитмейкера Стивена Кинга: его популярность бьет все рекорды и завоевывает первые места в крупнейших рейтингах. Впрочем, его успех был предрешен: ведь герои Кинга точь-в-точь похожи на персонажей российского бестселлера, а сюжетные повороты и стилистику не отличить даже под лупой — словно это перевод на английский, но только с другими именами.

Продолжать нет смысла: ни Кинг, ни другой уважающий себя автор никогда так не поступит. А если найдется менее известный и чистоплотный писатель, то подобный плагиат влетит ему в копеечку. Во всяком случае, хочется в это верить, потому что бывает и наоборот.

В одной из самых прибыльных современных сфер индустрии развлечений, казалось бы, нерушимые правила авторского права не действуют и большие компании без зазрения совести крадут чужие проекты — особенно если они были произведены за пределами Кремниевой долины.

Высшая форма лести

В июле этого года компания Gismart (ее штаб-квартира расположена в Минске) выпустила игру Domino Smash в популярном нынче стиле «гипер-казуал», пишет профильное издание App2top.ru.

Гипер-казуал означает, что игровая механика максимально проста и предназначена не для глубокого погружения, а чтобы убить немного времени или расслабиться, особо не вникая в детали и не теряя время на понимание сюжета. Domino Smash позволяет разбивать шарами замысловатые фигуры из костяшек домино: чем удачнее построишь траекторию, тем больше собьешь костяшек.

Концепция оказалась успешной, и новинка быстро вошла в мировой топ скачиваемых игр. А уже в сентябре у нее появился конкурент Rolling Domino, изданный Lion Studios — это одна из структур крупнейшего игрока на рынке мобильных игр AppLovin.

Конкуренция — это замечательно, но в данном случае в новой игре повторили буквально все от принципов механики до дизайна уровней. Разработчики клона, видимо, так торопились, что скопировали даже один из багов оригинала.

Казалось бы, ситуация предельно очевидна, однако представитель Gismart Светлана Мейсак заявила App2top.ru, что компания не будет бороться за авторские права в суде — это слишком долго и накладно. Единственный выход она видит в быстроте работы с уже вышедшим проектом и его активной рекламе.

Получается, что рынок мобильных игр практически не защищен от больших хищников, готовых проглотить любой интересный проект и в мгновение ока слепить на его основе собственную поделку. Если белорусская компания довольно велика и может позволить соревноваться даже с AppLovin, то независимый разработчик уже остался бы без штанов, а его продукт выпихнули бы из топа клоном. Ровно для защиты от таких ситуаций и создавался весь инструментарий авторских прав. Почему же он не работает?

Бизнес без этики

Есть широко распространенный миф об особой западной бизнес-этике, которая позволяет участникам рынка доверять друг другу даже в самых щекотливых вопросах. Лучше как можно быстрее смириться с тем, что это ровно такая же обманка, как и «американская мечта».

На Западе, как и в любой другой точке мира, дельцы обманывают друг друга при первой возможности, и случается это реже лишь потому, что за долгие годы развития капиталистической экономики было создано множество механизмов противодействия нечестной игре.

Но такие механизмы обычно работают только в узком кругу старых участников рынка. Стоит в бассейне появиться новой рыбешке, как моральные принципы «акул капитализма» поколения миллениалов начинают падать, словно костяшки домино. Хотя бы потому, что любое судебное разбирательство в чужой стране стоит больших усилий и денег, а платформам выгоднее поддерживать давних партнеров, к тому же находящихся чуть ли не в соседнем доме.

Та самая корпорация AppLovin базируется в калифорнийском городе Пало-Альто. Это исторический центр Кремниевой долины и место рождения целого ряда крупнейших хайтек-компаний. Среди прочих здесь находятся штаб-квартиры Apple, Facebook, Tesla Motors.

Но даже — а может, именно — в таком напитанном творческой энергией месте надо держать ухо востро. Особенно выходцам из стран, не входящих в число ближайших партнеров США. Можно преодолеть все строгие критерии размещения и попасть в крупнейшие магазины приложений, чтобы через какое-то время столкнуться в нем с очень похожей копией своего продукта от крупного западного издателя.

Россияне или жители одной из стран бывшего СССР страдают от импортного плагиата далеко не в первый раз. Принято ругать, часто справедливо, отечественных киношников за подражание американскому Голливуду, а музыкантов — за слишком похожие на иностранные шлягеры, но есть и обратные примеры, хотя бы из области журналистики.

Причем не играют роли даже самые либеральные и прозападные взгляды жертв копирования. Вспомним хотя бы нашумевший скандал с изданием «Медуза», которое в 2017 году обвинило в пересказе своих статей журналиста газеты New York Times Эндрю Крамера. Журналист Крамер получил за этот «пересказ» Пулитцеровскую премию, «Медуза» пошумела, и в итоге история закончилась ничем — Крамер по-прежнему освещает для NYТ события в России.

Так что тенденция, заимствования у «заокеанских варваров», к сожалению, существует и серьезно влияет на судьбы людей. Сложно представить, у скольких независимых программистов и дизайнеров опустились руки, когда они прочли о клонировании игры Gismart.

Что делать? Есть только один путь: освещать случаи плагиата и клонирования хотя бы на русском языке и добиваться справедливости от больших площадок по распространению контента вроде Apple и Google, пока досужие разговоры о толерантности и любви к другим культурам не будут соответствовать реальности хотя бы в области уважения к чужому труду.

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