Спасти сквер на Сретенке. Как москвичи борются за последние клочки зелени

Жители Москвы продолжают бороться за зеленые уголки столицы, которые по тем или иным причинам могут исчезнуть. Например, на Сретенском бульваре собираются вырубить сквер из-за строительства апарт-отеля «Дом с бассейном». Уже почти месяц жители района требуют оставить зеленые насаждения в покое. Их также беспокоит тот факт, что будет закрыта единственная площадка для выгула собак.

Как сообщил портал Activatica.org, сретенцы регулярно собираются на сходы с начала апреля. Несмотря на их протесты, 5 мая территорию обнесли строительным забором, вновь заставив москвичей выйти на улицу и приостановить работы. Очевидцы утверждают, что охрана силой попыталась выдавить собравшихся с дорожки общего пользования, и ей это частично удалось. На место прибыл депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он сообщил, что к протестующим дважды выходили представители застройщика и сообщали противоречивую информацию.

На место противостояния приезжал также тележурналист Леонид Парфенов, который пообещал жителям района обнародовать происходящее. Активисты решили обратиться в Мосгосстройнадзор с требованием присвоить скверу статус объекта природного комплекса. В Москомархитектуру и ДПиООС они уже обращались.

Источник фото: Activatica.org / facebook

Это не единственная «горячая точка» столицы. Москвичи активно борются с попыткой застроить парк «Отрадное» (сквер между улицами Санникова и Хачатуряна) строениями ГБУ «Московские ярмарки». Они опубликовали петицию, в которой назвали варварской уже проведенную реконструкцию.

«В 2019 году снесен кинотеатр „Байконур“ и вместо спортивно-досугово дворца на его месте возводится торговый центр, а вместо двух крупнейших квартальных парковок, в которых так остро нуждаются жители перенаселенного района, город возводит две круглогодичные ярмарки на Отрадной улице и Алтуфьевском шоссе», — утверждают активисты.

У них накопилось много претензий к властям, но последней каплей стало решение застроить круглогодичными торговыми объектами значительную часть территории парка «Отрадное». По их мнению, «шумных базаров» в районе предостаточно.

Москвичи также борются за сохранение зеленых насаждений, расположенных на территории Донского сквера у Дальнего переулка в так называемом Монастырском сквере. По их мнению, надзорные органы должны проверить законность «ремонта территории».

Жители района жалуются, что за возведенными заборами видели рабочих, которые разбирают еще хорошую брусчатку и демонтируют установленные несколько лет назад фонари. Причем, информационный стенд работ отсутствует.

Источник фото: Залищак Владимир / youtube

Была организована группа общественного контроля, которая уже написала обращения в несколько инстанций. Активисты утверждают, что в проекте работ на сумму 250 миллионов рублей, намечено уничтожение лужаек, вырубка 52 деревьев, озеленные территории планируется изъять под четыре детские и одну спортивную площадки.

Инициативная группа планирует организовать общественные обсуждения, которых застройщику удалось избежать, замаскировав урбанизацию территории определением «ремонт территории» вместо ее благоустройства.

В смысле охраны лесов и лесопарков жители Подмосковья находятся в более выигрышном положении. Эти территории занимают 45-50% области, поэтому в регионе будет запущена программа «Парки в лесу». Как пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям, все изменения будут происходить только с учетом их мнения. Запланировано создание 50 обширных парков в течение последующих пяти лет.

Уже в этом году начнутся работы в девяти местах — в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках.

«Что будет внутри? Пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, зоны барбекю, спортивные площадки и организация лыжни зимой. Все для того, чтобы с пользой и приятно проводить время», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что торговых павильонов в скверах не будет, и признался, что изредка происходят недоразумения, когда власти, руководствуясь поддержкой малого бизнеса, разрешают установить палатку.

«Мы этого делать не будем. Скверы могут становиться только еще лучшими скверами. Но ни в коем случае не нарушать целостность. Об этом жители нас не то, что просят, а говорят, чтобы избыточной торговли не было, а вот скверы будем облагораживать», — разъяснил глава региона.

Андрей Воробьев также сообщил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, было благоустроено около 90 парков, скверов и набережных. Он добавил, что впредь санитарные вырубки леса в Подмосковье будут происходить исключительно после общественных слушаний. Губернатор сообщил, что поручил профильному блоку исключить вырубки для создания новых песчаных карьеров, хотя экономика региона требует строительных материалов.