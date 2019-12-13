Ключевую ставку снизили в пятый раз за год. Что это значит для экономики и россиян

Центробанк снова опустил ключевую ставку до 6,25% годовых. Снижение происходит уже в пятый раз за год и связано с более стремительным, чем ожидалось, замедлением инфляции. «360» рассказывает о дальнейших прогнозах и том, что они значат для ипотечников.

Прогнозы

В пятый раз с начала 2019 года Центробанк опустил ключевую ставку. Новый ее размер 6,25% годовых начнет действовать с 16 декабря. Принятое решение регулятор объяснил более быстрым, чем прогнозировалось замедлением инфляции. Ожидается, что по итогам года она будет лежать в пределах 2,9-3,2%.

Снижаются также инфляционные ожидания россиян, хотя они еще достаточно высоки. Ценовые ожидания предприятий за год почти не изменились. С учетом этих факторов и реализуемой денежно-кредитной политики в ЦБ прогнозируют годовую инфляцию в 2020 году около 3,5-4%. Такой же ее уровень, по предварительной оценке, сохранится и в будущем.

Темп прироста ВВП по итогам 2019 года, вероятнее всего, приблизится к верхней границе диапазона в 0,8–1,3%. Регулятор не изменил прогноз роста ВВП в 2020–2022 годах. Темп будет постепенно увеличиваться с 0,8–1,3% в 2019-м до двух-трех процентов в 2022-м.

Такие ожидания отражены в среднесрочном прогнозе регулятора, составленном по итогам заседания совета директоров 13 декабря. Если ситуация будет развиваться в соответствии с этим прогнозом, в первом полугодии 2020 года ЦБ примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки.

«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 года», — заключили в пресс-службе.

Не сильное, а умеренное

На начало 2019 года показатель составил 7,75% годовых. Далее начались снижения: с 17 июня — до 7,5%, с 29 июля — до 7,25%, с 9 сентября — до 7%, с 28 октября — до 6,5% и, наконец, с 16 декабря — до 6,25%.

По мнению президента Ассоциации российских банков (АРБ) профессора Гарегина Тосуняна, снижение нормальное и плавное. При этом оно не является значимым — во многих странах мира ключевая ставка нулевая или даже отрицательная. Там, где хотят вывести экономику из стагнации и рецессии, делают это быстрыми темпами, давая финансовому и кредитному рынкам развиваться.

«Это совсем не сильное снижение, очень умеренное. И даже, может быть, в чем-то недостаточное. Тем не менее лучше плавно вниз постепенно, чем скачками вверх-вниз. ЦБ правильно делает, что в этом направлении движется, а то, что он сдерживается, — его право определять темпы», — добавил он.

Рефинансировать и перекредитоваться

Если экономическая ситуация резко не ухудшится, эксперт не видит предпосылок для роста ключевой ставки. А вслед за ключевой постепенно, сказал глава АРБ, плавно начнут снижаться ставки по вкладам и кредитам. По вкладам за последние несколько месяцев они уже снизились. По кредитам уменьшение идет с некоторым временным лагом, но и там есть изменения.

Если банк дает такую возможность, Тосунян рекомендовал тем, у кого есть потребительские, ипотечные и иные кредиты, рефинансировать ставку или перекредитоваться в другом банке. Правда, пересчитывать кредит под новую ключевую ставку соглашаются не все финансовые организации. Что касается рекомендаций вкладчикам, то эксперт посоветовал внимательно читать договоры, дробить суммы вкладов до застрахованных 1,4 миллиона рублей и вносить средства в банки-участники Агентства по страхованию вкладов.

«Не гоняйтесь за банками, которые вдруг будут зашкаливать по процентам. Бывают редкие случаи, когда „умирающий“ банк пытается привлечь высокими процентными ставками по вкладам», — заключил он.