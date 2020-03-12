Легендарная Ключевская ОПГ получила сроки. Это первая банда криминальной России, убившая вора в законе

Последние выжившие члены забайкальской Ключевской банды узнали, что такое правосудие — за 12 убийств шесть человек приговорили к суммарному сроку в 144 года тюрьмы. Группировка не только была беспощадна к врагам, но и лишена страха — ее члены стали первыми в истории криминальной России, кто осмелился убить вора в законе.

Забайкальский краевой суд приговорил шестерых членов банды «Ключевские» суммарно к 144 годам лишения свободы в колонии строгого режима за 12 убийств и другие преступления, которые они совершали на протяжении 10 лет. Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет тюрьмы, Иван Дяжур и Александр Тюменцев — по 24 года, а Виктор Дегтярев и Алексей Гуськов — по 23 года.

Следователи установили, что с 1995 по 2005 год Ключевская ОПГ действовала на территории Забайкалья. Основателем банды был бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский и Евгений Жаров. В числе участников группировки были два экс-депутата — 47-летний Алексей Гуськов из Читинской городской думы и Дмитрий Непомнящих из областной думы. По данным СМИ, они были членами «Единой России».

Фигурантов обвинили по статьям об убийстве, бандитизме, похищении человека. Никто из членов ОПГ не признал вину.

Во время задержания правоохранители изъяли у бандитов не только огнестрельное оружие, но даже противотанковые гранатометы РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами и 9,5 тысячи патронов, а также взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Банда толстяков

В начале 90-х Константин Ключевский собрал вместе двоюродного брата Евгения Жарова и близких друзей: Леонида Калинина, братьев Сергея и Бориса Путинцевых, чтобы организовать ОПГ, которая впоследствии стала называться «Ключевкие» или «банда трех толстяков». «Толстяки» потому, что основатели легендарной банды отличались внушительными размерами.

Ключевские были обычными малиновыми пиджаками своего времени и особо не отличались от других бандитов. Одной из их черт была работа на большой дороге Чита — Иркутск. Ключевские одевались в форму ДПС и грабили автомобили. С водителями поступали по-ситуации — кому-то повезло выжить, а других жестоко убивали.

Заполучить определенную репутацию Ключевским помог Леонид Калинин — один из главных отморозков группировки. В 1994 году он общался с вором в законе Готерзи Ломтадзе по кличке Гоча. Диалог шел о разделе сфер влияния, после которого Калинин решил убрать собеседника. Он не дождался отмашки других боссов и лично организовал расправу над Гочи. По информации СМИ, именно Ключевская банда стала первой в России, кто убил вора в законе.

Особняком в ранние годы существования Ключевских стала история убийства двух 20-летних спортсменок: Надежды Ананских и Виктории Дороховой, чьи тела считались без вести пропавшими с 1998 по 2018 годы. Останки не нашли до сих пор.

Убийство девушек произошло 18 октября 1998 года. Подвыпившие спортсменки вышли на улицу Ленина в Чите и стали голосовать. Вскоре возле них остановился автомобиль, в котором ехали Ключевские, в том числе «штатный» киллер Владислав Телкин (кличка Телыч). В конце концов девушки решили продолжить вечер с приятными молодыми людьми в квартире на улице Журавлева. Одна из пар уединилась в комнате, а потом Телкин услышал звуки ударов и увидел синяк под глазом одой из девушек. Ее ударили за то, что она попросила удовлетворить ее орально. Бил не Телкин, а его коллега. Но у штатного киллера закралась мысль, что спортсменки заявят в милицию об изнасиловании. Тем более, что у одной из них под глазом появилась улика.

Владислав Телкин. Источник фото: полицейская сводка 2005 года

Бандиты предложили отвезти девушек к знакомому врачу, чтобы он убрал некрасивый след. После этого Надежду Ананских и Викторию Дорохову никто не видел.

Правоохранители считают, что преступники отвезли спортсменок в поселок Карповка, где задушили и закопали. Шеи спортсменок обернули веревками, а потом стали тянуть в разные стороны. Двое из четырех участников расправы даже и не знали, за что убивают девушек.

Два пути

Дела шли стабильно, да и деньги тоже были. Но Ключевский понял, что нужно протолкнуть своих людей в политику. Засланцем оказался Алексей Гуськов по кличке Гусь, который стал депутатом Читинской городской думы. Вторым политиком стал Дмитрий Непомнящий (Дема), которого отправили в областное законодательное собрание. Эти тогда еще молодые политики, по мнению следователей, лично участвовали в убийствах и других преступлениях.

Слева — Телкин, в центре Непомнящий, справа — Гуськов

Ключевские стали одними из первых, кто оказывал в регионе коррупционные услуги бизнесменам. «Толстяки» в конце концов поняли, что нужно работать по-крупному. С этого момента и начались перемены в жизни банды.

На дворе стоял 2004 год. Тогда случился раскол среди основателей «банды толстяков»: одни хотели полностью отойти от криминала, а другие — грабить и убивать, как в старые добрые. Грамотный Ключевский с братом Жаровым относились к первой категории. За это их убили собственные подчиненные прямо возле управления архитектуры и градостроительства Читы. Калинина застрелили в 2005-м, а братьев Путинцевых — в 2009 году.

Убийство Ключевского и Жарова. Источник фото: СК России

В конце концов банду Ключевских возглавил Владислав Телкин.

Теперь суд приговорил шестерых оставшихся членов Ключевской ОПГ к длительным срокам. Что случилось с Телкиным? Его задержали только в 2017 году. Собственно, он и поведал всю историю банды.