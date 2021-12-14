Ключевая ставка снова вырастет из-за инфляции. Это скажется на сбережениях россиян

Банк России в седьмой раз за год может поднять ключевую ставку. Виной тому инфляция. Причем в 2022 году тенденция на ужесточение денежно-кредитной политики может сохраниться. Таким образом власти пытаются спасти сбережения россиян от обесценивания.

В пятницу, 17 декабря, совет директоров Банка России снова поднимет ключевую ставку — в седьмой раз с марта 2021 года, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Причина — в инфляции

Решение банковского регулятора экономисты объяснили ростом инфляции выше ожиданий. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция по итогам года составит 7,9%, а министр экономического развития Максим Решетников и вовсе уверен, что показатель перевалит за 8%. Это связано с кризисом, вызванным коронавирусом, подорожанием логистики и ростом цен на сырье.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов объяснил «360», что повышение ключевой ставки в теории рассматривается как инструмент борьбы с инфляцией. Согласен с этим и профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«По теоретическому положению деньги, которые ссужает ЦБ коммерческим банкам, должны ссужаться по ставке, близкой к проценту инфляции», — рассказал он.

То есть цены растут, ЦБ, не имея возможности по-другому повлиять на снижение темпов роста цен, вынужден повышать свою ключевую ставку Юрий Юденков.

Таким образом, по словам экономистов, банковский регулятор пытается снизить кредитный импульс, то есть спрос на деньги.

«Происходит не только рост ключевой ставки, но и рост ставок по кредитам, берут меньше кредитов, соответственно, меньше спрос на деньги. Теоретически чем меньше спрос на деньги, тем меньше влияние на цены», — объяснил Сергей Суверов.

Что будет со сбережениями?

По мнению Юрия Юденкова, очередной рост ключевой ставки непременно скажется на сбережениях россиян.

«Все то, что лежит и не работает, обесценится в силу инфляции, причем чем выше инфляция, тем быстрее обесценится», — уверен он.

Единственный способ избежать этого — создавать бизнес либо заниматься рискованными операциями на рынке ценных бумаг, добавил эксперт.

Однако другие экономисты настроены более позитивно. Сергей Суверов подчеркнул, что рост ключевой ставки может поднять доходность депозитов, что создает основу для того, чтобы сбережения не обесценивались.

Те усилия, которые предпринимает Центральный банк, косвенно влияют на курс рубля, в результате рубль не проваливается. ЦБ здесь скорее защищает интересы россиян Владимир Косой.

Однако полностью уберечь сбережения россиян повышение ключевой ставки не поможет, так как Россия оказалась в общемировом тренде инфляции, которая затронула и долларовую, и еврозону.

«Хотя изменение ключевой ставки, с одной стороны, поддерживает курс рубля, с другой стороны, это сигнал для банков повышать ставки по привлечению», — сказал Косой.

Сергей Суверов добавил, что есть в решении ЦБ и другой побочный эффект: из-за повышения ключевой ставки вырастут процентные расходы компаний и упадет предложение товаров.