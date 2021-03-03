Премьеру Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 55 лет. Правительство под его руководством проработало уже чуть больше года. За это время новый Кабмин с минимальными потерями вывел Россию из двух волн пандемии. Ключом к успеху стала масштабная цифровизация, которая помогла людям, бизнесу и самим властям.

Социальное направление

В должности главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин показал себя сторонником цифровизации. Под его руководством в ведомстве автоматизировали контроль за НДС через онлайн-кассы, что позволило сократить число проверок. Для граждан ввели «Личный кабинет налогоплательщика» с дистанционной оплатой, консультациями, запросом справок и другими услугами.

Свой опыт Мишустин использовал, заняв должность премьер-министра. После начала пандемии технологии помогли оперативно выполнить указы президента России о поддержке граждан и пострадавших сфер бизнеса.

Для семей с детьми ввели единовременные и дополнительные выплаты. Для их получения было достаточно подать заявку на сайте госуслуг или Пенсионного фонда. Собирать бумаги и приходить для регистрации лично не требовалось. Дистанционной стала регистрация граждан в службах занятости. Максимальное пособие, на которое могли рассчитывать потерявшие работу, составляло 12 130 рублей.

До пандемии служба занятости не особо пользовалась спросом у граждан, заявил в беседе с «360» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что люди раньше неактивно вставали на учет в качестве безработных.

«Сервис, который позволяет регистрироваться через интернет, был представлен только в прошлом году, а максимальный уровень пособий в 12 тысяч рублей побудил многих зарегистрироваться», — рассказал депутат.

Источник фото: пресс-служба правительства России

Перевод в «цифру» мер социальной поддержки продолжается. Михаил Мишустин анонсировал появление единой платформы, работающей по принципу «социального казначейства». В единой базе объединят системы Минтруда, ПФР, Фонда социального страхования и учреждений медико-социальной экспертизы. Через нее быстро и адресно начнут оказывать социальную помощь.

По словам Михаила Мишустина, цифровой формат взаимодействия между властью и обществом должен быть таким, чтобы государство автоматически сообщало обо всех полагающихся гражданину льготах и услугах и предоставляло их в электронном виде. В этом году новая система заработает в семи пилотных регионах, после чего ее распространят на всю страну.

Поддержка бизнеса

Кроме социальной помощи Кабмин Михаила Мишустина в ходе первой волны пандемии оказывал поддержку самозанятым и предпринимателям малого и среднего звена. Бывший глава ФНС прекрасно понимал, что без клиентов бизнесмены начнут процедуры банкротства.

В качестве меры поддержки самозанятым вернули налог на доход, выплаченный в 2019 году. Для получения средств достаточно было привязать банковскую карту к приложению «Мой налог».

Представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предложили два варианта поддержки. Первый — субсидии для компенсации затрат и сохранения сотрудников. На каждого работника компания получала 12 130 рублей. Для получения средств заявку тоже оставляли на сайте ФНС.

Источник фото: пресс-служба правительства России

Второй вариант — льготные банковские кредиты. Первые шесть месяцев проценты на заем не начислялись, а после ставка вырастала. Накопленные проценты заемщик мог не возвращать, если к 1 марта 2021 года сохранил 90% своего персонала.

Еще одной мерой поддержки стали налоговые каникулы. Отсрочки по авансовым платежам и страховым взносам действовали до конца 2020 года.

Все принятые меры по поддержке малого и среднего предпринимательства можно рассматривать в качестве социальной помощи. Об этом заявил «360» старший управляющий директор по рейтинговой деятельности агентства НКР Александр Проклов.

Такого рода меры были обязательными и неотложными. То, что они были осуществлены, — это плюс с точки зрения политики правительства Александр Проклов старший управляющий директор по рейтинговой деятельности агентства НКР.

Эти шаги помогли спасти экономику в пандемию — ВВП упал всего на 3,1%. Такого низкого показателя не было ни в одной стране мира. Согласно открытым данным, спад в Германии составил 5,3%, а в Испании — 12,8% ВВП.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович напомнил о пессимистичных прогнозах международных экспертов. Они утверждали, что российская экономика потеряет от пяти до восьми процентов. Но падение оказалось минимальным.

«Я считаю, что успех. Думаю, что до конца этого года или до весны 2022-го мы отобьем все потери, когда экономика сможет выйти на устойчивый постпандемический рост. Все это будет зависеть от маршрута ковида, как он себя поведет и, во-вторых, как будет осуществляться дальнейшая помощь бизнесу и людям», — заявил он.



Поддержка еще не оправившихся предпринимателей продолжается. Михаил Мишустин утвердил новую программу с новыми льготными кредитами для оплаты труда работников. Ставка составляет 3%, и первые полгода заемщик освобожден от платежей. Погашение проходит в следующие шесть месяцев равными долями.

Принятые правительством меры в ходе пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места для шести миллионов человек, безработица на своем пике составила всего 6,4%. Кроме того, реальные заработные платы россиян за 2020 год выросли на 2,4%.

Цифровое взаимодействие

Правительство Михаила Мишустина продолжает переводить отношения власти и бизнеса в цифровую среду. Для малых и средних предпринимателей до конца 2021 года появится платформа, которая станет работать по принципу одного окна.

Каждая зарегистрированная фирма получит индекс цифровой репутации. Как сообщил «Коммерсант», данные соберут из государственных систем, банков, бюро кредитных историй, сайтов недвижимости, социальных сетей и других источников. Это обеспечит адресные и эффективные меры поддержки, которые помогут компаниям развиваться и расти.

Заместитель министра экономики Татьяна Илюшникова рассказала, что в тестовом режиме платформа уже работает. Там доступно 197 услуг. Платформа интегрирована с реестром получателей господдержки ФНС. Также к ней уже подключилось несколько банков. В будущем к ней присоединятся Минсельхоз, Минпромторг и институты развития малого и среднего предпринимательства.

Источник фото: пресс-служба правительства России

Крупный бизнес уже давно использует Государственную информационную систему промышленности, которую курирует Минпромторг. Как пояснил глава ведомства Денис Мантуров, такой способ позволяет быстрее отвечать на вопросы бизнеса и обеспечивает прозрачность системы принятия решений.

«В полностью автоматизированном виде предприятие может получить заключение о производстве промышленной продукции на территории России, при этом отслеживая и контролируя все этапы — от подачи заявки до работы экспертов и выдачи документа. Такой же порядок действует в отношении сервисов поиска российских аналогов продукции, закупаемой для государственных нужд, подбора технологий для реализации специальных инвестиционных контрактов», — рассказал он.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, правительство уже давно шло по пути цифровизации в плане взаимодействия с бизнесом и обществом. Но из-за начала пандемии весь путь проделали всего за несколько месяцев. В другой ситуации на это бы ушло несколько лет.

Также правительство создало новую структуру для контроля ситуации в регионах. Она поможет в реализации стратегических задач. Это Координационный совет, который возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Совет в режиме реального времени при помощи современных цифровых технологий обеспечит взаимодействие федерального правительства, региональных властей и организаций. По сути, это система управления рисками. Все данные, включая жалобы граждан, будут поступать из открытых источников. Ранее такой формат в системе государственного управления не использовался.

Вакцинация

Россия стала первой страной в мире, которая сделала важный шаг для победы над COVID-19. Специалисты Центра имени Гамалеи создали вакцину «Спутник V». По указу правительства регистрация нового препарата прошла по ускоренной процедуре.

Масштабная вакцинация россиян началась 18 января. Записаться на прививку можно через сайт госуслуг или ЕМИАС. Там можно выбрать время и место, где получить инъекцию. Процедура бесплатная.

Источник фото: пресс-служба правительства России

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал, что получить прививку можно и без записи в мобильных пунктах вакцинации. Достаточно предъявить паспорт и полис ОМС.

«Нужно, чтобы пациенты были здоровы, чтобы у них была нормальная температура, не было проявлений со стороны горла, насморка и так далее, а также не было выраженной аллергической реакции. Если этих проявлений нет, то вакцинацию пройти можно», — рассказал он.

Льготная ипотека

Введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сказались не только на представителях малого и среднего бизнеса. Девелоперы заморозили стройки, а сокращение доходов населения привело к падению продаж квартир в новостройках. Решить эту проблему помогла льготная ипотека.

Заемщикам предложили кредит на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых на 20 лет. Первый взнос должен составить не менее 20% от стоимости квартиры. Разницу в расходах для банка взяло на себя государство.

Источник фото: пресс-служба правительства России

Это решение подтолкнуло рынок недвижимости к значительному росту, отметил Александр Проклов.

«Мы получили настоящий ипотечный бум во второй половине прошлого года, но это привело к негативным последствиям в виде роста цен на жилье. Но общие объемы ипотечных кредитов, взятых гражданами, были рекордными», — рассказал эксперт.

Он отметил, что от введения программы льготной ипотеки выиграли не только заемщики, но и девелоперы. Резкий спрос на кредиты для покупки жилья привел к росту продаж, что стало дополнительным стимулом для новых проектов строительства.

По прогнозу Александра Проклова, дальше ставки по ипотечным кредитам пойдут вверх. Продлят ли программу льготной ипотеки, пока не известно, а Центробанк пересматривает свою политику по ключевой ставке в сторону повышения.