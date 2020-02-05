Рэперы Иван Особов и Slimus недавно выпустили клип на песню «С легким паром», где фигурирует православный священник, употребляющий наркотики в компании проституток. Теперь музыкантов хотят судить за оскорбление чувств верующих. При этом у опрошенных «360» собеседников, среди которых священник, другое мнение. Они напомнили, что на правду не обижаются.

Скандальный клип появился в Сети в конце января, и уже 3 февраля общественное объединение «Зов народа», которое позиционирует себя как организация «по возрождению России и ее традиций, культуры», подало заявление в Генпрокуратуру РФ.

Видеоролик на совместный трек рэперов «С легким паром» повествует о недобросовестном православном церковнослужителе, который в компании девушек в купальниках ездит на заднем сидении тонированного автомобиля, употребляет алкоголь и наркотики, а еще получает от местных неформалов деньги за участие в «теневых схемах». Наличные по-бандитски хранит в автомобиле вместе с пистолетом.

«Данное видео уже вызвало массу недовольств среди православных христиан, так как данный материал дискредитирует имя Русской православной церкви и оскорбляет чувства верующих», — говорится в обращении «Зова народа».

По мнению авторов обращения, клип «подрывает уровень доверия к церкви» и нарушает ряд законов РФ: об оскорблении чувств верующих и о пропаганде употребления наркотических средств.

«Зов народа» потребовал удалить видеозапись из общего доступа и завести на авторов клипа уголовное дело.

«Церковь не должна скрывать свои болячки»

Один из музыкантов, рэпер Иван Особов, уже выложил в Сеть свое извинение, где говорит о том, что намерения оскорбить кого-то у него не было.

«Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства. А скорее, наоборот, хотели привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место», — говорит он.

Сам ролик рэпер уже удалил, но его успели скопировать и повторно залить в Сеть.

Позицию музыканта подтвердил «360» и религиовед Денис Батарчук. Он считает, что, несмотря на «несколько специфическую форму» подачи, оскорбляться клипом не стоит.

«Оскорбляться надо как раз на то, что это действительно существует среди духовенства, и об этом говорят сами представители [церкви]», — отметил он.

В частности, Батарчук вспомнил дьякона Андрея Кураева, который неоднократно говорил о пороках современной церковной жизни.

А на что оскорбляться? На то, что ребята используют это в своем музыкальном продукте? Или на то, что они это вскрывают и делают достоянием общественности? Я думаю, что церковь как социальный институт не должна скрывать свои болячки Денис Батарчук религиовед.

Батарчук добавил, что музыканты в клипе не высмеивают духовенство как таковое, а потому и оснований для заведения уголовного дела быть не должно. Согласен с религиоведом и клирик неканонической религиозной организации «Истинно- православная церковь», которого обращал в монашество Патриарх Кирилл, Иннокентий Павлов.

[Если этот клип оскорбителен], тогда Пушкина запретите с его «Сказкой о попе и работнике его Балде», но это смешно. В конце концов, попы — такие же люди, им ничто человеческое не чуждо и ни в коем случае это не оскорбляет веру Иннокентий Павлов клирик неканонической религиозной организации «Истинно-православная церковь».

Тем не менее решать вопрос о заведении уголовного дела и наличии состава преступления по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» будут правоохранительные органы.

А Павлов в разговоре с «360» добавил, что если в иске против музыкантов будет отказано, в России может появиться интересный прецедент, потому что до сих пор дела об оскорблении чувств верующих обычно заканчивались в пользу оскорбленных.

«Это все такая архаика, которая совершенно остальному обществу неинтересна», — заключил клирик.