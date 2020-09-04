От чумного лазарета до одного из крупнейших госпиталей в Европе. Чем прославилась берлинская клиника «Шарите»

Знаменитая берлинская клиника «Шарите» была основана в 1710 году. Сейчас — это крупнейшая больница Европы, где лечатся европейские бизнесмены и политики. Изначально клиника была центром для больных чумой, а во время Второй мировой войны там вскрывали трупы евреев. История развития больницы — в материале «360».

Медико-научный центр «Шарите» насчитывает сейчас 13 тысяч врачей и около трех тысяч коек. Ежегодно порядка 800 тысяч человек проходят лечение в больнице. Это не просто крупный госпиталь, а множество клиник, находящихся под одним брендом.

Дословно название больницы с французского переводится как «милосердие» или «благотворительность».

«Шарите» была основана в 1710 году, как чумной лазарет. Тогда никто не мог подумать, что это место станет всемирно известным. Спустя сто лет в нем разместился медицинский университет. С этого момента кампус стал принимать и пациентов, и студентов.

Место развивалось и расширялось, но во время нацистского режима многие врачи из «Шарите» были замешаны в преступлениях против нравственности, связанных с медициной. Больница отвечала за вскрытие трупов евреев-самоубийц и казненных бойцов сопротивления 20 июля.

В период с 1933 по 1945 год из больницы выслали всех еврейских исследователей. Сама клиника тоже пострадала из-за военных действий, передает Deutsche Welle.

После войны госпиталь перешел под юрисдикцию Германской Демократической Республики, так как находился в Восточном Берлине. С 1946 по 1989 «Шарите» считался самым престижным институтом ГДР.

Более половины лауреатов Нобелевской премии Германии по медицине и физиологии работали в этой больнице. Один из самых ярких примеров — Роберт Кох — немецкий врач и микробиолог, сумевший вне организма выделить и культивировать возбудителя сибирской язвы. Он также открыл возбудителя туберкулеза. За свой вклад в науку Кох был награжден Нобелевской премией.

В 2015 году «Шарите» стал европейским центром медицинской помощи во время вспышки вируса Эбола в Африке. Южнокорейский медик, работавший в Сьерра-Леоне и заразившийся этим вирусом, был доставлен на лечение в Берлин. Его отправили туда по запросу правительства Южной Кореи, сохранив его анонимность.

Она так же стала первой больницей, обнаружившей в Германии коронавирусную инфекцию. С тех пор клиника приобрела еще большую известность, поскольку директор Института вирусологии Шарите сыграл большую роль во время кризиса здравоохранения COVID-19. Он также регулярно давал публичные выступления и выпускал еженедельные подкасты.

Интересно, что Россия впервые о «Шарите» узнала благодаря сериалу «Семнадцать мгновений весны». По сюжету радистка Кэт рожала именно там.

Больница пользуется широкой популярностью среди арабских и европейских миллиардеров. Ее не обходят стороной и межународные политики. В 2004 году туда обращался Виктор Ющенко. Тогда врачи обнаружили у него отравление. Десять лет спустя к ним приехала другая известная украинская личность — Юлия Тимошенко. Выйдя из тюрьмы, она поехала туда лечить свою спину. Делать это на Украине она отказалась, сказав, что боится за свою жизнь. За два с половиной года заключения у Тимошенко выскочили три диска в позвоночнике. Женщина передвигалась только в инвалидной коляске.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штанмайер в «Шарите» пожертвовал почку жене. Туда же за помощью обращалась канцлер Ангела Меркель. Она неудачно упала на лыжах и повредила свое колено.

Российские знаменитости тоже ездили на лечение в берлинскую клинику. Например, Михаил Задорнов боролся там с раком. Основатель «Медиазоны» и участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов тоже посещал «Шарите». В какой-то момент у него стало пропадать зрение и речь. Некоторое время он провел в московских больницах, после чего отправился в Берлин. Там ему диагностировали отравление и вылечили. Сейчас там проходит лечение Алексей Навальный.