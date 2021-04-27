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    27 апреля 2021, 16:02

    Клиентки Sephora пожаловались на просроченную косметику с распродажи. Результат — дерматит и аллергии

    Василиса Андреева, Екатерина Андронова, Татьяна Струкова

    Клиентки российского отделения магазинов Sephоra пожаловались на то, что им продали просроченную косметику. Причем на русскоязычных наклейках стояла более поздняя дата производства, так что о реальном сроке годности покупательницы узнали только дома. У них началась аллергия, вызванная дорогими товарами от Marc Jacobs, Becca и KVD.

    Клиентки Sephora пожаловались на просроченную косметику с распродажи. Результат — дерматит и аллергии

    В российском магазине Sephora прошла распродажа — товары от премиальных брендов Marc Jacobs, Becca и KVD продавали по 399 рублей в связи с «истекающим сроком годности». Ажиотаж был большой, а по возвращении домой покупательницы обнаружили неприятный сюрприз: как минимум часть продуктов, доставшихся им с огромными скидками, оказалась уже просроченной, причем в некоторых случаях не на несколько недель или месяцев, а на несколько лет.

    Дерматит, экзема и другие неприятности

    И если одни столкнулись с просрочкой во время проверки сроков годности, то другие обратили внимание на серьезные аллергические реакции после первого использования купленных обновок. Фотографии появившихся проблем с кожей девушки выложили в социальных сетях.

    Дерматологи объяснили «360», что использование косметики с истекшим сроком годности действительно может быть опасно для здоровья. Дерматолог Юлия Галлямова заявила, что одной из причин является процесс окисления, который может начаться по истечении срока годности, указанного производителем. Проблема в том, что взаимодействие продуктов окисления с кожей не исследовано, а потому результат может быть печальным.

    В первую очередь это аллергические реакции, контактный дерматит, так называемые хейлиты, когда кожа на губах становится сухой, вокруг появляются покраснения и шелушения. Это может усилить чувствительность кожи губ к метеорологическим условиям — холоду и ветру

    Юлия Галлямовадерматолог.

    Врач-косметолог и дерматолог Ольга Содель добавила, что результатом применения косметических средств с истекшим сроком годности могут стать даже экземы. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют перед покупкой проверять срок годности товаров — это можно сделать с помощью косметического калькулятора, в котором нужно указать бренд и батч-код товара (набор латинских букв и цифр непосредственно на товаре, а не на его упаковке). Или же обратиться к производителю с запросом, но этот способ займет больше времени, хотя и будет более точным.

    Юлия Галлямова добавила, что еще одна опасность кроется в том, что при использовании помады какую-то ее часть человек просто съедает за время носки макияжа. «Здесь мы тоже должны предполагать опасность — что за вещества мы поглощаем? Все-таки срок годности гарантирует, что в составе находятся именно те вещества, которые заявлены на продукции», — заключила она.

    Аллергия со скидкой

    Многие девушки уверены, что магазин обманул их. Об этом они пишут в социальных сетях, в том числе и в официальных аккаунтах Sephora Russia. После того, как жалобы перестали быть единичными, из профилей магазина в Instagram и «ВКонтакте» пропали посты с информацией о распродаже, которая вскрыла проблему просроченной косметики. К некоторым публикациям даже закрыли комментарии, а недовольные покупательницы уверены, что бренд начал подтирать часть гневных отзывов.

    По словам пострадавших, на наклейках с русским переводом состава косметики значились неверные сроки годности. Калькуляторы сроков годности и официальные производители, которым написали недовольные покупательницы, заявили о других датах производства, например, о 2016 или 2017 годах выпуска при рекомендованном сроке использования в течение трех лет с момента выпуска товара.

    Одна из пострадавших девушек, Дарья Дзюба, рассказала «360», что купила на распродаже достаточно много продуктов, но успела использовать только несколько: праймер, тональный крем, консилер и пудру от KVD.

    От косметики KVD начало гореть лицо, но в скором времени прошло. Под вечер под глазами начало чесаться, и, смыв косметику, я обнаружила покраснения под глазами. Честно сначала думала, что это аллергия на какой-то продукт, но зайдя позже в одну косметическую группу, увидела этот скандал

    Дарья Дзюбапострадавшая покупательница.

    После этого девушка решила проверить сроки годности косметики. Оказалось, что праймер и тональный крем были изготовлены в январе 2018 года.

    «То есть они уже были просрочены на несколько месяцев, хотя на этикетке значилось до сентября-октября 2021 года. Дальше — хуже: консилер KVD и помады были от 2016 года, то есть просрочены на два года и больше», — рассказала она.

    В официальной группе «ВКонтакте» Sephora начала отвечать недовольным покупательницам одним и тем же сообщением. «Добрый день! Мы очень расстроены данной информацией. Наша сеть внимательно следит за качеством продукции. Пожалуйста, пришлите фото товара и фото чека в личные сообщения сообщества, мы обязательно разберемся в данной ситуации в ближайшее время», — говорится в ответе.

    Пока о реальных действиях со стороны компании девушки ничего не знают. На момент публикации статьи Sephora не ответила на запрос «360». При этом покупательницы настроены серьезно: некоторые обещают подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы сеть магазинов проверили на соответствие требованиям.