Клиентки российского отделения магазинов Sephоra пожаловались на то, что им продали просроченную косметику. Причем на русскоязычных наклейках стояла более поздняя дата производства, так что о реальном сроке годности покупательницы узнали только дома. У них началась аллергия, вызванная дорогими товарами от Marc Jacobs, Becca и KVD.

В российском магазине Sephora прошла распродажа — товары от премиальных брендов Marc Jacobs, Becca и KVD продавали по 399 рублей в связи с «истекающим сроком годности». Ажиотаж был большой, а по возвращении домой покупательницы обнаружили неприятный сюрприз: как минимум часть продуктов, доставшихся им с огромными скидками, оказалась уже просроченной, причем в некоторых случаях не на несколько недель или месяцев, а на несколько лет.

Дерматит, экзема и другие неприятности

И если одни столкнулись с просрочкой во время проверки сроков годности, то другие обратили внимание на серьезные аллергические реакции после первого использования купленных обновок. Фотографии появившихся проблем с кожей девушки выложили в социальных сетях.

Дерматологи объяснили «360», что использование косметики с истекшим сроком годности действительно может быть опасно для здоровья. Дерматолог Юлия Галлямова заявила, что одной из причин является процесс окисления, который может начаться по истечении срока годности, указанного производителем. Проблема в том, что взаимодействие продуктов окисления с кожей не исследовано, а потому результат может быть печальным.

В первую очередь это аллергические реакции, контактный дерматит, так называемые хейлиты, когда кожа на губах становится сухой, вокруг появляются покраснения и шелушения. Это может усилить чувствительность кожи губ к метеорологическим условиям — холоду и ветру Юлия Галлямова дерматолог.

Врач-косметолог и дерматолог Ольга Содель добавила, что результатом применения косметических средств с истекшим сроком годности могут стать даже экземы. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют перед покупкой проверять срок годности товаров — это можно сделать с помощью косметического калькулятора, в котором нужно указать бренд и батч-код товара (набор латинских букв и цифр непосредственно на товаре, а не на его упаковке). Или же обратиться к производителю с запросом, но этот способ займет больше времени, хотя и будет более точным.

Юлия Галлямова добавила, что еще одна опасность кроется в том, что при использовании помады какую-то ее часть человек просто съедает за время носки макияжа. «Здесь мы тоже должны предполагать опасность — что за вещества мы поглощаем? Все-таки срок годности гарантирует, что в составе находятся именно те вещества, которые заявлены на продукции», — заключила она.

Аллергия со скидкой

Многие девушки уверены, что магазин обманул их. Об этом они пишут в социальных сетях, в том числе и в официальных аккаунтах Sephora Russia. После того, как жалобы перестали быть единичными, из профилей магазина в Instagram и «ВКонтакте» пропали посты с информацией о распродаже, которая вскрыла проблему просроченной косметики. К некоторым публикациям даже закрыли комментарии, а недовольные покупательницы уверены, что бренд начал подтирать часть гневных отзывов.

По словам пострадавших, на наклейках с русским переводом состава косметики значились неверные сроки годности. Калькуляторы сроков годности и официальные производители, которым написали недовольные покупательницы, заявили о других датах производства, например, о 2016 или 2017 годах выпуска при рекомендованном сроке использования в течение трех лет с момента выпуска товара.

Одна из пострадавших девушек, Дарья Дзюба, рассказала «360», что купила на распродаже достаточно много продуктов, но успела использовать только несколько: праймер, тональный крем, консилер и пудру от KVD.

От косметики KVD начало гореть лицо, но в скором времени прошло. Под вечер под глазами начало чесаться, и, смыв косметику, я обнаружила покраснения под глазами. Честно сначала думала, что это аллергия на какой-то продукт, но зайдя позже в одну косметическую группу, увидела этот скандал Дарья Дзюба пострадавшая покупательница.

После этого девушка решила проверить сроки годности косметики. Оказалось, что праймер и тональный крем были изготовлены в январе 2018 года.

«То есть они уже были просрочены на несколько месяцев, хотя на этикетке значилось до сентября-октября 2021 года. Дальше — хуже: консилер KVD и помады были от 2016 года, то есть просрочены на два года и больше», — рассказала она.

В официальной группе «ВКонтакте» Sephora начала отвечать недовольным покупательницам одним и тем же сообщением. «Добрый день! Мы очень расстроены данной информацией. Наша сеть внимательно следит за качеством продукции. Пожалуйста, пришлите фото товара и фото чека в личные сообщения сообщества, мы обязательно разберемся в данной ситуации в ближайшее время», — говорится в ответе.

Пока о реальных действиях со стороны компании девушки ничего не знают. На момент публикации статьи Sephora не ответила на запрос «360». При этом покупательницы настроены серьезно: некоторые обещают подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы сеть магазинов проверили на соответствие требованиям.