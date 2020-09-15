Клиент московского каршеринга решил прокатиться на машине и в итоге застрял в ней надолго. По словам мужчины, сбой приложения привел к блокировке авто, затянувшейся на два часа. Как действовать в такой ситуации? Собеседники «360» уверены, что бить окна — вполне удачное решение, хоть и не единственное. За это клиента даже не наказали бы.

Днем 15 сентября Глеб Панов обратился за помощью к подписчикам из-за заблокированного автомобиля каршеринга.

«Меня держат два часа в запертом каршеринге Rentmee, техподдержка не отвечает, открыть не могу. Есть выход на них?» — спросил мужчина в Facebook.

Он отметил, что возможности открыть окна у него тоже не было. В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот приложения, выдавшего неизвестную ошибку.

Источник фото: facebook.com/Gleb Panov

В итоге выбраться из автомобиля пользователю сервиса удалось только спустя несколько часов. Мужчина написал, что его разблокировали и поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв о помощи. В самом каршеринге Rentmee заявили о перебоях в работе, но ситуацию никак не прокомментировали.

«Друзья, у нас небольшие проблемы и сейчас могут наблюдаться перебои в работе. Мы работаем над этим и приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении Rentmee во «ВКонтакте».

Что делать?

Оказавшимся в подобной ситуации адвокат Борис Локшин посоветовал выбивать окно, но перед этим необходимо позвонить по номеру 112 в службы экстренного реагирования. Все разговоры записываются, что позволит потом подтвердить те или иные действия. В закрытом автомобиле может произойти пожар или еще какая-то чрезвычайная ситуация, поэтому сидеть в нем не стоит.

«Главное зафиксировать, что у человека заклинила машина и он боится за свою жизнь. Вызывается полиция и разбивается окно. Не вечно же человеку сидеть в автомобиле», — пояснил Локшин.

При этом он добавил, что лучше сначала дождаться сотрудников полиции. Но в случае крайне необходимости стекло можно разбить самостоятельно.

«Есть статья об умышленном уничтожении чужого имущества. В данном случае нет умышленного уничтожения. Здесь есть экстренная ситуация, связанная с неисправностью машины. В электричках и автобусах специально лежат молоточки, чтобы разбить окно», — отметил адвокат.

По словам Локшина, попавший в такую ситуацию может подать в суд на возмещение материального ущерба. Это возможно, если он, например, спешил на самолет в аэропорт.

Совет с разбиванием окна дал и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Но он подчеркнул, что обычно не возникает больших проблем с выходом из машины.

«С точки зрения открытия двери бывают ситуации, когда кнопка утапливается внутрь обшивки двери. Есть такие модели, где достать эту кнопку будет довольно проблематично. С другой стороны, дверь водителя обычно делается таким образом, чтобы при открывании ручки двери открывалась и кнопка, то есть не нужно это делать отдельно», — заверил специалист.

Он отметил, что только в старых моделях автомобилей была система с полным запиранием дверей. Кроме того, сейчас у водителей всегда есть с собой телефон. Всегда лучше просто связаться с владельцем автомобиля и совместно принять решение.