Клевета в Сети как способ заработка. Как это работает в США и в России

В США обеление репутации человека в Сети стало настоящим бизнесом. При этом восстановлением доброго имени зачастую занимаются те, кто ранее выложил фейковую информацию о той или иной персоне. Получается своеобразная реклама собственных услуг.

Ситуация с клеветой в Сети

Издание The New York Times провело расследование и вычислило тех, кто зарабатывает на клевете в интернете. По данным издания, есть множество сайтов, где кто угодно может пожаловаться на кого угодно: рассказы об изменивших бывших, о нечистых на руку мошенниках и даже венерических заболеваниях партнеров. При этом за достоверностью выкладываемой информации никто не следит.

Тем временем поток этих данных в последние годы сильно вырос, а поисковики по типу Google зачастую выводят страницы с ними в топ. Об одной женщине из Огайо написали такое количество клеветы, что при вбивании ее имени в Bing — поисковую систему от Microsoft — первым делом всплывали результаты, говорящие, что она «лгунья и изменница». В The New York Times подчеркнули, что к порядка 500 именам из шести тысяч людей, которых пробивали журналисты, Google сам предлагал добавить слово «изменник». Это несмотря на то, что обычно фейковые новости находятся на сомнительно выглядящих сайтах.

Кто зарабатывает на клевете в интернете?

Ситуацию с непроверенной информацией в Сети ухудшает то, что ее проблематично удалить. В этом убедился сотрудник The New York Times Аарон Кролик. Журналист загрузил на пять сайтов жалоб негативный пост, где сам назвал себя «лузером, который сделает что угодно ради внимания». К тексту молодой человек прикрепил забавное селфи. За месяц у поста появилась 21 копия на 15 сайтах. При этом рядом с фейковой информацией зачастую находилась реклама услуг по обелению репутации. Тогда журналист и узнал, что удалить его посты будет стоить порядка 20 тысяч долларов.

Сотрудники издания поговорили с владельцем одного из сайтов, скопировавших информацию о «лузере». Им оказался 37-летний мистер Салливан. Он основал FoulSpeakers три года назад как «поисковик в области нецензурной лексики и веб-архив». Сайт отслеживает и копирует негатив, написанный о людях на других ресурсах.

При этом карьера Салливана началась задолго до FoulSpeakers. Еще в 2008 году он основал STDCarriers. Сайт позволяет анонимно публиковать неподтвержденную информацию о венерических заболеваниях тех или иных людей. Создатель ресурса объяснил, что идея такого сайта пришла к нему, когда партнерша постфкктум сообщила о наличии у нее герпеса.

«Я подумал, что должен быть какой-то способ предупреждать людей о подобном», — заявил мужчина.

При этом, по его словам, совесть его не мучает. Он попросту посоветовал родителям научить детей не верить всему, что пишут в Сети.

Также, отметил Салливан, деятельность по копированию негатива в интернете на собственный сайт служит своеобразной рекламой для другого его бизнеса — обеления репутации. То есть мужчина сначала публикует неподтвержденную информацию о том или ином человеке на одном своем ресурсе, а потом предлагает перейти на другой свой же сайт. И уже там он предлагает услуги по «управлению репутацией». «Золотой» пакет услуг стоит 699,99 доллара. За эти деньги Салливан обещает изменить программный код постов. Тогда поисковики будут их попросту игнорировать.

Обеление репутации в Рунете

Обелить свою репутацию в Сети можно и в России. С 2016 года в стране действует закон о праве на забвение. Он позволяет людям и компаниям требовать от «Яндекса», Google и других поисковиков скрывать негативную информацию.

Например, поисковики с 2016 года начали фильтровать упоминания о российском предпринимателе, которого считают одним из самых влиятельных представителей преступного мира. Речь идет о Сергее Михайлове и его имени в связке с Солнцевской ОПГ. Ее, как утверждали СМИ, он возглавлял с конца 1980-х. Также аккуратнее стали ссылаться на прозвище Михась, которое приписывали бизнесмену.

Как добиться удаления нежелательного контента в России?

Добиться удаления ненавистной информации о себе в РФ можно, воспользовавшись правом на забвение. Для этого нужно доказать, что опубликованная информация недостоверна, неактуальна, утратила значение или же нарушает закон. При этом четких указаний, что такое недостоверная или неактуальная информация нет, то есть поисковики должны определять это сами. Но в законе прописано четко, что новости об уголовном преследовании нельзя удалять, так как это общественно значимая информация.