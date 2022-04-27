Клещи «боятся» химии, высоких сапог и плотной одежды. Как защитить себя и дом

В России начался сезон клещей. Пик активности членистоногих придется на период после майских праздников. Как защитить себя и животных от укуса, последствия которого могут быть крайне неприятными, — в инструкции «360».

Пункт первый. Одеваемся правильно

Технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков в беседе с «360» напомнил, что в первую очередь при прогулках на свежем воздухе — в парке или лесу — нужно правильно подобрать одежду и обработать ее.

«В любом случае, это сапоги для детей и взрослых. <…> Плотные штаны, которые заправляют в сапоги. Есть разные аэрозоли с легкой концентрацией действующих веществ, которыми можно обработать одежду ребенка перед одеванием», — пояснил Меньшиков.

Такая защита действует сутки. Даже если клещ попадет на одежду — его парализует. Необходима и куртка с капюшоном, которая не позволит вредителю добраться до кожи.

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Для отдыха специалист посоветовал выбирать проверенные площадки. Обычно государственные структуры обрабатывают парки, зоны и базы отдыха, потому что укус клеща опасен.

«Болезнь Лайма, энцефалит — не просто слова. Много случаев укусов, и ситуация ухудшается с каждым годом. В большинстве случаев, это обычные лесные массивы, которые не обслуживаются», — заметил Меньшиков.

Продающаяся в любых аптеках и магазинах аэрозольная химия, имеющая сроки годности, будет эффективна с точки зрения защиты.

Пункт второй. Никакой самодеятельности

Если клещ все-таки укусил, то при отсутствии опыта снимать его самостоятельно не следует. Вирус больного членистоногого через слюну в течение четырех-пяти попадает в организм.

«Если вы вовремя успели осмотреть ребенка, например, можно привести его к эксперту. В каждом районе есть дежурные врачи. Они снимут [клеща], возьмут анализы. В большинстве случаев, если сделать правильные шаги, даже зараженный клещ не успеет передать инфекцию в кровь», — подчеркнул технолог-дезинфектор.

Пункт третий. Внимание на животных

Клещи могут попасть в дом вместе с собакой или кошкой — те принесут вредителя на себе. Такие случаи, заметил Меньшиков, крайне редки: жертву членистоногое обычно выбирает под открытым небом.

«Он долго ползает по телу. И если вы стали [себя или животное] осматривать, можно его и стряхнуть», — допустил эксперт.

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Нередко клещей находят не только на домашних питомцах, но и на бездомных птицах, которых иногда прикармливают дети.

«Проползать большие расстояния клещи не могут. Риск [принести его в дом] минимальный, в том числе на животных или на одежде», — добавил он, посоветовав хорошо проверять всех членов семьи после возвращения с лесных или парковых прогулок.

Пункт четвертый. Обработка территории

Участки на даче или открытые территории частных домов обрабатывают специализированной химией. Для этого необходимо покосить и убрать лишнюю листву, разобрать захламленные зоны.

«Есть большое количество составов, которые как минимум могут посоветовать профессиональные дезинфекционные службы с лицензией, которые обучены обработке прилегающей к жилому зданию территории», — отметил Меньшиков.

Возможность приобрести самостоятельно дозированные для определенных объемов работы вещества есть. Придется также купить оборудование — распылительную технику — и детально обработать зоны, где есть вероятность активности клещей.

Пункт пятый. Прививка

Чтобы организм выработал иммунитет к болезням, которые переносят клещи, необходимо сделать три прививки: первые две — с промежутком в два-три месяца, а последнюю — спустя год после них. Они защитят человека на три года.

«Если прямо сейчас сделать [одну] прививку, иммунитета не будет», — объяснил специалист.

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Если человек никогда не прививался и не слишком часто находится в лесу, то делать прививку особого смысла нет. Важнее подобрать правильную одежду: в таком случае вероятность подцепить клеща останется на уровне 5%.

Зоны, которыми населены клещами, это, как правило, высокая трава, грязные овраги, где есть воздушная подушка и хорошо вызревает личинка. В зонах отдыха они встречаются редко. <…> Но, в любом случае, предупрежден — значит вооружен», — сказал Меньшиков.