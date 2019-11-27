Джереми Кларксон возненавидел Грету Тунберг. Экология убила машины?

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что Грета Тунберг убила передачу и стала причиной ненависти молодежи к автомобилям. А в его личном рейтинге неприязни она сделала невозможное, обогнав велосипедистов. Журналист уже не впервые наезжает на юную шведскую экоактивистку.

Грета Тунберг сделала невозможное, заявил экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон. Она умудрилась обогнать велосипедистов в списке неприязни журналиста, пишет The Sun. По его словам, школьница убила культовое автошоу. Ведь из-за ее борьбы против изменения климата молодежь сегодня ненавидят автомобили.

«Все мои знакомые моложе 25 лет ни капельки не интересуются автомобилями — Грета Тунберг убила автомобильное шоу. Прежде чем они произносят „мама“ и „папа“ их учат, что машины — это зло, и это оседает у них в голове», — пояснил Кларксон.

Многолетний напарник Ричард Хаммон с мнением коллеги согласен. «Мне неприятно это говорить, но я думаю, что Джереми прав. Молодые люди не заботятся и не думают о машинах. Сколько детей сейчас растут с плакатами автомобилей на стене своей спальни?» — сказал он.

Тем не менее, несмотря на недовольство Гретой, экологические проблемы шведов наконец просочились в их новое шоу. Впервые с тех пор, как 20 лет назад Джереми, Ричард и соведущий Джеймс Мэй начали работать в Top Gear BBC, они снялись в передаче об изменении климата. Серию The Grand Tour покажут на Amazon Prime в декабре.

В эпизоде журналисты плывут из Камбоджи во Вьетнам. В это время года Юго-Восточную Азию накрывают дожди. Однако во время съемок осадков не было. Речная система обмелела, а рыбаки и фермеры не знали, как свести концы с концами. В итоге пришлось пересесть на велосипед.

В поездке Кларксон допустил, что напрасно так иронизировал над глобальным потеплением, и теперь, по его словам, важно задуматься, что с этим можно сделать. Однако вспоминая Грету, он вновь разразился нелицеприятными эпитетами.

«Она идиотка. Проходя мимо, говоря, что мы все умрем, ты ничего не решишь, моя дорогая», — добавил Кларксон.

«Заткнись и не мешай»

Это далеко не первый наезд Кларксона на юную шведку. После эмоционального выступления девушки в ООН он посвятил ей разгромную колонку. В ней напомнил, что сама Грета приплыла на углеродистой яхте стоимостью 15 миллионов фунтов с резервным дизельным двигателем. А все, что есть у молодежи, все, что создано в мире, было сделано руками взрослых. А девушке он посоветовал вернуться в школу, чтобы при помощи науки, а не крика решать проблемы.

«Как мы смеем? Нет. Как ты смеешь стоять и читать нам лекции, ты, испорченный ребенок? Заткнись и не мешай им продолжать. Это то, как мир всегда работал. И стук кулаками по столу ничего не изменит», — добавил он.

Оставьте в грязных штанах

В середине октября Джереми Кларксон посетил двухнедельную костюмированную акцию экозащитников движения «Восстание вымирающих». Все они требовали от правительства немедленных мер для решения проблем окружающей среды.

По словам Кларксона, это было ужасно. Один из «экошизиков», как он выразился, залез на поезд метро, другие швыряли горшки с цветами в стекла, третьи приковывали себя к заборам и перилам.

«Когда ученики Тунберг приковывают себя к перилам и выкидывают ключи, их физически нельзя сдвинуть. Через несколько часов им понадобится пописать. А они не смогут снять свои штаны. Поэтому оставляем их там, с брюками, полными дымящихся какашек, пока они не начнут умолять об освобождении и обещать никогда больше не возвращаться. Может быть, тогда они вырастут, поедут домой и вернутся в школу», — подчеркнул он.

На благо человечества

Последнюю шпильку в адрес Тунберг Кларксон отпустил менее месяца назад. Он заявил, что изменение климата, в котором все видят зло, может быть благоприятным для человечества. Без изменения климата человек никогда бы не расселился по Земле, а продолжил бы жить в небольшом африканском оазисе, окруженном непроходимыми пустынями, «потому что в этот момент бог еще не изобрел Land Rover». Но через некоторое время после появления первобытных людей орбитальная траектория планеты изменилась, а следом за ней и климат.

«Представляете, как бесновалась бы Грета Тунберг, обвиняя своих старших в беспорядке и верной смерти. Все обычные маршруты к водопоям и фруктовым деревьям были бы заблокированы активистами в странных костюмах, говорящими, что нужно было принять совершенно новый образ жизни, чтобы предотвратить катастрофу», — заключил Кларксон.