Перемены в «самом коррумпированном правительстве». Как на отношения с Россией повлияют выборы в Румынии

Социал-демократы (PSD) сейчас получают 29,8% голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) — 25,11%, а объединение «Союз спасения Румынии — Партия свободы, единства и солидарности» (USR-PLUS) — 14,5%.

Нынешние лидеры парламентских выборов действительно могут победить. В этом уверен политолог Сергей Марков. Правда, по словам собеседника «360», политической партией социал-демократов в Румынии назвать сложно.

«Надо понять, что там нет никакой Социал-демократической партии. И нет никакого альянса либералов и демократов, которые сейчас находятся у власти. Это все кланы, а не политические партии. У них есть лишь одно политическое отличие: одни считают, что они должны сидеть в правительстве и быть предельно коррумпированными, другие — что они. Никаких серьезных, существенных политических отличий нет», — заявил Марков.

Изменятся ли отношения с Россией?

По словам политолога, сейчас между Россией и Румынией сложились достаточно напряженные отношения, поскольку «Румыния пытается захватить Молдавию». Москва же имеет многовековые отношения с Кишиневом. Также Россия является гарантом мира в Приднестровье, где живет много русских и украинцев.

«Это все связывает страны. А Румыния хочет захватить Молдавию. Конечно, напряженность в отношениях с Россией есть. Она есть со всей Румынией, а не просто с какой-то партией», — подчеркнул Марков.

Он добавил, что смена власти происходит в связи не с внешними, а с внутренними проблемами государства. Румынское население сильно не удовлетворено высочайшим уровнем коррупции, низким уровнем жизни и так далее, отметил собеседник «360».

«Людей это достало до неимоверности. Румынское правительство считается самым коррумпированным в Европе. Несколько раз страну сотрясали мощнейшие многомиллионные демонстрации, так как наглость воровства просто запредельная. Однако они не привели к существенным результатам. Все, кто был, у власти и остались», — заявил политолог.

Он же подчеркнул, что социал-демократы были у власти совсем недавно. И их возвращение вряд ли окажет какое-то влияние на отношения с Москвой.

Это просто две личностно различающиеся группировки. Никакого изменения в политике не произойдет. Это не политические партии, это просто коррупционные кланы. Отношения с Россией от смены власти не изменятся. Главный конфликт — это Молдавия. Там позиции партий не отличаются друг от друга Сергей Марков политолог.

Парламентские выборы в Румынии состоялись 6 декабря. На них граждане страны выбрали 136 сенаторов и 329 депутатов сроком на четыре года. Явка оказалась достаточно низкой. Участие в голосовании приняли порядка пяти миллионов избирателей. Это около 30% населения. Специалисты еще до выборов ждали похожих цифр, однако надеялись хотя бы на 40%.